Noua legătură asfaltată Miroslava-Păcurari: au început lucrările! Părinții vor putea ajunge pe aici și în 15 minute până la școlile din Copou – FOTO/VIDEO

Investitorul care deține Mall Moldova a început lucrările pentru un drum nou, care va lega Miroslava de complexul comercial prin satul Găureni. Traseul va avea două benzi de circulație, câte una pe sens. Drumul este deja folosit de locuitorii din zonă ca scurtătură, iar odată finalizat, locuitorii din Miroslava vor putea ajunge în Păcurari în mai puțin de zece minute, și chiar în 15 minute în Copou, în condiții de trafic normal.

Noua arteră care leagă comuna Miroslava, sat Găureni, de Mall Moldova va fluidiza în mod cert traficul și va sprijini accesul rapid spre mai multe zone ale orașului (partea de vest), nu numai la acest mare centru comercial. Investitorul Prime Kapital va construi calea de acces până la intersecția cu traseul viitoarei variante de trafic ușor Uricani – Cicoarei, în apropierea primelor case din Găureni.

Lucrarea a fost autorizată parțial la începutul lunii

Primăria Iași dăduse undă verde începerii lucrărilor la acest drum de legătură între Mall Moldova și traseul proiectat al variantei de ocolire de trafic ușor încă de la începutul lunii în curs. Autorizația emisă de municipalitate atunci viza amenajarea primilor 220 metri din drum, celălalt tronson fiind vizat de o autorizație emisă ulterior. Artera de circulație va porni dintr-un sens giratoriu care va fi realizat pe latura de sud-vest a complexului comercial.

„Suprafața totală necesară execuției lucrărilor este de aproximativ 7.160 mp”, se arăta în autorizația emisă la începutul lunii de Primăria Iași. Drumul va avea trotuare, parapete pietonal și sistem de iluminat public.

Tronsonul II implică și exproprieri, având o lungime de circa 650 metri. Conexiunea cu traseul proiectat al centurii „ușoare” va fi făcută tot prin intermediul unei girații.

Mall Moldova a preluat terenuri și de la Miroslava

În primăvară, investitorul Mall Moldova, prin intermediul firmei Ermes Holding, a obținut un drept de superficie de la Primăria Miroslava pentru o suprafață de 4.500 mp. Terenul reprezintă drumul de la sensul giratoriu proiectat la intersecția cu șoseaua de centură și până în Găureni. În această localitate, traseul se suprapune parțial cu str. Beldiman.

În ceea ce privește varianta de trafic ușor a Iașului, respectiv drumul Uricani – Cicoarei – Nicolina, indicatorii tehnico-economici sunt pe cale de a fi aprobați de Guvern. Inițial, o decizie era așteptată pe parcursul lunii iulie, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Traseul centurii „ușoare” se desprinde din varianta de ocolire destinate traficului greu, la intrarea în localitatea Uricani, unde este prevăzută amenajarea unei intersecții giratorii. De aici, drumul urmează o linie sinuoasă de-a lungul râului Bahlui, la poalele dealului Catolicilor, iar apoi traseul se suprapune cu cele două străzi amintite. Pe porțiunea Uricani – Cicoarei, drumul va avea patru benzi de circulație, iar în zona Dacia va fi amenajată o penetrație care implică și construirea unui pod peste Bahlui. Finanțarea acestui proiect este însă pusă sub semnul întrebării având în vedere planul Guvernului de a reanaliza toate investițiile publice, în contextul reducerii deficitului bugetar.

