Noua „Listă neagră” a Poliției naționale: 858 de ieșeni figurează pe ea. Un sistem unic în UE, care impune supraveghere până la 20 de ani. La nivel de țară, lista e cât populația Pașcaniului

De la 1 iunie 2025, România a pus în aplicare unul dintre cele mai dure instrumente de supraveghere din Uniunea Europeană: registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, cunoscut drept „Registrul traficanților de droguri”. Potrivit datelor transmise de Poliția Iași, 858 de persoane din județ au fost deja înscrise în această evidență, în cadrul unui mecanism care vizează, la nivel național, peste 28.000 de persoane.

Registrul, înființat prin Legea nr. 61/2024, este complet diferit de cazierul judiciar. Dacă o condamnare obișnuită se „șterge” după câțiva ani, aici obligațiile pot dura între 10 și 20 de ani. Persoanele înscrise trebuie să se prezinte periodic la poliție, să permită verificări la domiciliu și să notifice în avans orice deplasare mai lungă de șapte zile. În plus, legea impune colectarea datelor biometrice – amprente, fotografii și chiar probe ADN.

Toți cei înregistrați, inclusiv persoanele care au fost reabilitate, după ce au fost condamnate pentru trafic de droguri, sunt acum obligate să meargă la Poliție, să declare detalii din viață și să semneze declarații la fiecare trei luni. „O măsură neconstituțională”, spune un avocat din Capitală. Oamenii legii o consideră însă „prevenție”. Sunt aproape 28.000 de nume în Registrul Traficanților de Droguri, fiind echivalentul populației unui oraș precum Pașcani sau Târgu Neamț.

Înscrierea în Registrul național este automată

Nerespectarea acestor obligații constituie infracțiune distinctă și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Înscrierea în Registru este automată pentru toate persoanele condamnate pentru trafic de droguri – intern sau internațional – dar și pentru operațiuni cu „etnobotanice” ori fapte conexe, cum ar fi punerea la dispoziție a unui local pentru consum sau prescrierea ilegală de droguri de mare risc. În categoria vizată intră nu doar cei condamnați la executarea unei pedepse, ci și cei cu pedepse cu suspendare sau chiar persoane față de care instanța a dispus amânarea ori renunțarea la aplicarea pedepsei.

De asemenea, românii condamnați în străinătate sunt introduși în Registru pe baza comunicărilor dintre state. În practică, au existat și situații controversate: persoane sancționate în alte țări doar pentru deținere în scop personal au fost înscrise ca „traficanți”, în urma interpretărilor Poliției.

Începând din iunie, persoanele vizate sunt înștiințate – telefonic sau prin citație scrisă – că trebuie să se prezinte în cinci zile la secția de poliție de la domiciliu. Acolo sunt fotografiate, li se iau amprentele și probe biologice. Ulterior, supravegherea este una constantă.

Ești scos automat din listă dacă ai împlinit 85 de ani

Polițiștii pot efectua controale la domiciliu, iar fiecare schimbare de adresă sau deplasare mai lungă trebuie raportată în detaliu. În cazul celor care locuiesc în străinătate, obligațiile nu se aplică, dar aceștia trebuie să aducă dovezi oficiale că și-au stabilit reședința în afara României. Durata înscrierii este foarte mare: 10 ani pentru pedepse de cel mult 5 ani, respectiv 20 de ani pentru pedepse mai mari. Excepții există doar pentru deces, împlinirea vârstei de 85 de ani sau situații în care fapta nu mai este prevăzută de lege. Persoanele vizate pot contesta înscrierea și pe cale judecătorească.

Legea a stârnit deja numeroase critici din partea avocaților și a organizațiilor pentru drepturile omului.

„Vorbim despre o a doua pedeapsă aplicată unor persoane care și-au executat deja condamnarea. Poliția a inclus abuziv chiar și persoane reabilitate, condamnate acum 20 de ani. Obligațiile impuse sunt absolut umilitoare și nu au fundament juridic real. La prima vedere, nicio altă țară europeană nu are un sistem atât de inuman”, a declarat un avocat ieșean, care spune că încă se documentează privitor la această lege.

Registrul este ținut de către Ministerul Afacerilor Interne și funcționează separat de cazierul judiciar, ca o evidență operativă, la nivelul unităților teritoriale de poliție. Ca urmare, acesta nu este la dispoziția publicului, ci doar a oamenilor legii.

