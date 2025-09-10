MICA PUBLICITATE
Sănătate

Noua variantă de COVID-19 se răspândește mai ușor și poate provoca forme mai severe ale bolii. Ce spune dr. Roșu despre noua formă a afecțiunii

De Ancuta POPA
miercuri, 10 septembrie 2025, 03:51
2 MIN
Noua variantă de COVID-19 se răspândește mai ușor și poate provoca forme mai severe ale bolii. Ce spune dr. Roșu despre noua formă a afecțiunii

Medicii ieșeni avertizează că noua variantă de COVID-19 se răspândește mai rapid decât cele întâlnite până acum. Tulpina prezintă multiple mutații și poate provoca forme mai severe ale bolii, care, în anumite cazuri, necesită îngrijiri medicale în secțiile de Terapie Intensivă.

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, precizează că, potrivit studiilor OMS, este monitorizată o nouă variantă derivată din linia Omicron, denumită NB.1.8.1, confirmată ca fiind în circulație și responsabilă de infectări în anul 2025. Medicul spune că, această tulpină prezintă mutații suplimentare care îi facilitează atașarea la celulele umane, ceea ce îi crește capacitatea de transmitere. Dr. Roșu explică faptul că noua variantă are modificări genetice care o ajută să scape parțial de apărarea naturală a organismului. Cu alte cuvinte, chiar dacă o persoană a trecut prin boală, nu este sigur că va avea suficienți anticorpi pentru a fi protejată împotriva unei noi infectări.

„Simptomele nu sunt specifice, iar tabloul clinic seamănă cu cel al altor variante de COVID-19. Manifestările pot varia de la simple semne respiratorii, precum nas înfundat sau strănut, până la forme severe care pot necesita îngrijiri în secția de Terapie Intensivă. De asemenea, pacienții pot prezenta stare generală alterată, dureri musculare, febră și, uneori, pierderea gustului, alături de simptomele respiratorii”, a precizat medicul.

„Noua variantă de COVID-19 este deja prezentă în întreaga țară”

Medicul atrage atenția că riscul de complicații rămâne ridicat la persoanele cu boli cronice sau cu imunitate scăzută, dar și atunci când infecția apare la extremele de vârstă, respectiv nou-născuți, sugari sau vârstnici.

„Transmiterea se face în continuare pe cale aeriană, iar contagiozitatea este crescută deoarece virusul se fixează eficient pe mucoasa căilor respiratorii. Noua variantă de COVID-19 este deja prezentă în întreaga țară, având în vedere creșterea numărului de cazuri diagnosticate în ultimele săptămâni”, a declarat dr. Roșu.

Managerul spitalului subliniază că prevenirea infecțiilor respiratorii se bazează pe măsuri simple de igienă precum spălarea frecventă a mâinilor, evitarea aglomerațiilor și izolarea persoanelor cu simptome. Având în vedere posibilitatea co-infecțiilor, medicul recomandă ca persoanele vulnerabile să își facă și vaccinul antigripal.

Etichete: COVID-19, Florin Roșu, vaccin antigipal

