Noul an chinezesc 2021 va fi anul Bivolului Alb de Metal. Începe pe 12 februarie

Bivolul este un animal puternic si nobil, harnic si domol, si tot anul urmator lucrurile se vor desfasura in contextul acestor caracteristici. Pe de o parte, va fi o perioada pentru munca, pe de alta parte – pentru odihna. De unde aceasta contradictie? De la faptul ca Bivolul, cum am mentionat deja, este un animal lent, greoi (nu doar din punct de vedere fizic, dar si psihic), dar extraordinar de muncitor. Mediul ideal pentru Bivol este acela in care exista deja un loc de munca familiar si nu-i nevoie de schimbari. Evitarea schimbarilor este perceputa de Bivol ca odihna, dar multi dintre noi vad in asta doar reticenta de a parasi zona de confort si de a-si imbunatati viata. In mare parte asa este.

Anul Bivolului este o perioada perfecta pentru realizari pe plan profesional. Bivolul nu tolereaza trandavia: va trebui sa va apucati serios de treaba. Daca vreti sa invatati ceva nou, ar trebui sa alegeti ceva cu adevarat util si practic, ceva ce va poate aduce beneficii considerabile in viitor.

In ceea ce tine de dragoste si relatii, Bivolul este o fiinta inerta. Atentia lui se castiga greu, in schimb Bivolul tine foarte mult la persoanele apropiate si in relatii sentimentale este chiar posesiv. Niciodata nu renunta la ce-i a lui si nu se uita in alta parte, dar in schimb se asteapta la fidelitate, statornicie si caldura. Astfel, anul Bivolului este foarte bun pentru incheierea casatoriei, pentru construirea unei relatii stabile, bazate pe respect reciproc si rationament sanatos. Bivolul este materialist in sens bun, vrea sa aiba parte nu doar de o dragoste sincera, dar si de un pat cald si o cina satioasa.

In ceea ce priveste sanatatea, in anul Bivolului nu se anunta momente dificile. Bivolul este un animal puternic si rezistent. In anul 2021, pentru a va mentine intr-o forma excelenta, nu va fi nevoie decat de sport, o alimentatie sanatoasa, un regim zilnic corect, odihna si o stare emotionala buna.

Anii Bivolului de Metal:

19 februarie 1901 – 7 februarie 1902;

15 februarie 1961 – 4 februarie 1962;

12 februarie 2021 – 31 ianuarie 2022.

Culorile Bivolului de Metal: galben, maro, alb.

Personalitati nascute in anii Bivolului de Metal: Walt Disney, Louis Armstrong, Marlene Dietrich, Eddie Murphy, Barack Obama, Meg Ryan, George Clooney, Diana Printesa de Wales, Enya, Michael J Fox, Mylene Farmer, Dennis Rodman.

Aflati amanunte de pe horoscopurania.ro.