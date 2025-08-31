Noul an școlar aduce în județul Iași sute de clădiri fără autorizații și zeci de unități nepăzite

Anul școlar 2025-2026 începe în județul Iași cu probleme recurente: 1 din 8 clădiri utilizate ca spații de învățământ nu are autorizație de securitate la incendiu, aproape 2 din 7 nu au aviz sanitar, iar 74 de unități de învățământ nu dispun de nicio formă de pază. În plus, nouă școli vor continua să funcționeze cu toaleta în curte.

La nivel județean, în anul școlar 2025-2026 vor fi utilizate 1.037 de clădiri ca spații de învățământ de stat – corpuri de școală, cămine, săli de sport și cantine. Nu toate dețin, însă, autorizațiile necesare pentru securitate la incendiu, funcționare sanitară și pază.

„O parte dintre cele fără autorizație sunt folosite, o parte nu. Chiar dacă nu au autorizație, colegii directori au făcut demersurile necesare în vederea intrării în legalitate. Sunt și situații obiective: nu pot deține aceste autorizații anumite comunități în care apa nu este potabilă. Majoritatea sunt în mediul rural”, a precizat inspectorul școlar general adjunct Florentin Traian Ciobotaru la Colegiul Prefectural din data de 28 august 2025.

1 din 8 clădiri, fără autorizație de securitate la incendiu

Din cele 1.037 de clădiri folosite ca spații de învățământ de stat, 130 nu au autorizație de securitate la incendiu. Doar 243 sunt autorizate, iar 664 nu necesită autorizare.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a invocat în raportul privind pregătirea unităților de învățământ pentru deschiderea anului școlar 2025-2026, prezentat la Colegiul Prefectural la data de 28 august, mai multe motive pentru situația clădirilor care nu au autorizație de securitate la incendiu: clădiri în curs de reabilitare; clădiri modernizate, pentru care sunt în derulare demersuri în vederea obținerii autorizației; lucrări finalizate, cu recepție în curs; lipsa planului de siguranță; documentație depusă, în urs de analiză pentru emiterea autorizației; documentație respinsă de către ISU.

Aproape 28% dintre clădirile utilizate ca spații de învățământ în județul Iași, fără autorizație sanitară

În privința autorizației sanitare de funcționare, 288 de clădiri – adică aproape 28% din cele 1.037 – nu o dețin.

Printre cauze se numără: lucrări de reabilitare în desfășurare; clădiri aflate în conservare; demersuri în curs pentru construcția grupurilor sanitare interioare; lipsa rețelei de canalizare în unele localități din județ; lipsa apei curente în anumite zone rurale; apă potabilă necorespunzătoare din punct de vedere bacteriologic; tavane neconforme; lucrări finalizate, cu recepție în curs; lipsa cabinetelor medicale; existența grupurilor sanitare în exterior și clădiri propuse pentru reabilitare.

În această categorie intră și nouă școli din Iași care vor începe anul școlar cu grupuri sanitare neconforme.

74 de școli din județul Iași, complet nepăzite

În județul Iași, în anul școlar 2025-2026, vor fi 74 de unități de învățământ preuniversitar de stat care nu dețin niciun fel de pază, un număr mai mic decât anul trecut, când erau 180.

Din cele 585 de școli de stat din județ, mai puțin de jumătate (266) dispun de sisteme de securitate (pază umană și sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției). Dintre acestea, numai 15 unități dispun concomitent atât de pază umană, cât și de sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției. Din cele 585 de școli, 245 sunt dotate cu sisteme de supravheghere video, iar dintre acestea 206 au concomitent sistem de supravheghere video interior și exterior.

Mai multe școli în mediul rural decât în mediul urban

În anul școlar 2025-2026, în județul Iași vor funcționa 585 de unități școlare, dintre care 182 cu personalitate juridică și 403 structuri arondate. Comparativ cu anul trecut, numărul total al școlilor a scăzut cu cinci.

Majoritatea se află în mediul rural, fiind de 2,6 ori mai multe unități de învățământ în mediul rural decât în mediul urban: 163 în mediul urban și 422 în mediul rural.

