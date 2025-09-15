Noul Mers al Trenurilor 2025-2026: mai multe Intercity spre Moldova. Unele trenuri cu distanțe lungi de la Iași vor face și mai mult pe traseu

Apar noi detalii privind programul de circulație feroviară care va intra în vigoare pe 14 decembrie. Potrivit „Club Feroviar”, pe unele rute călătoria se scurtează, pe altele se lungește, iar noile trenuri Alstom Coradia Stream vor fi introduse treptat în circulație pe noi rute.

În noul Mers al Trenurilor 2025-2026, pe unele magistrale feroviare trenurile IR (interregio) vor fi înlocuite cu IC (intercity), cu bilete mai scumpe, scrie Clubferoviar.ro.

Mersul Trenurilor 2025-2025 spre Suceava și Iași

În ce privește Moldova, regiune a României care va fi ”invadată” de trenuri Intercity. pe relația București Nord-Suceava vor fi în timpul zile numai trenuri IC. Singurul care rămâne Interregio este perechea de trenuri care are ca destinație finală Vatra Dornei Băi.

Trenul IR 1659 (actualul IR 1653) București Nord-Vatra Dornei Băi va avea o durată a călătoriei de 9 ore și 10 minute, față de 9 ore și 5 minute în prezent. Perechea sa, IR 1658 (actualmente IR 1654) va face pe drum 9 ore și 25 de minute, comparativ cu 9 ore și 45 de minute în momentul de față.

Pe relația București-Iași durata călătoriei crește la dus și scade la întors. Trenul IR 1667 București Nord-Iași va face pe drum 6 ore și 40 de minute, în loc de 6 ore și 38 de minute. În schimb, perechea sa IR 1668 Iași-București Nord va avea o durată a călătoriei de 6 ore și 33 de minute, comparativ cu 6 ore și 56 de minute în prezent.

Schimbări nesemnificative pe ruta Timișoara-Iași și retur

În ce privește una dintre cele mai lungi rute din țară, Iași-Timișoara, trenul IR 1763 Iași-Timișoara Nord va avea de pe 14 decembrie o durată a călătoriei de 17 ore și 33 de minute, comparativ cu 17 ore și 25 de minute acum. IR 1833 Iași-Timișoara Nord va face pe drum 16 ore și 52 de minute, față de 17 ore și 8 minute în prezent.

La întoarcere, trenul IR 1765 Timișoara Nord-Iași va ajunge la destinație în 16 ore și 57 de minute, față de 17 ore și 1 minut, iar IR 1831 Timișoara Nord-Iași în 16 ore și 10 minute, comparativ cu 16 ore și 11 minute.

Trenurile Regio Expres, cu bune și cu rele

Pe Valea Prahovei nu va fi mare diferență din punctul de vedere al duratei călătoriei: RE 3003 București Nord-Brașov va face pe drum 2 ore și 46 de minute, în loc de 2 ore și 57 de minute, iar perechea sa RE 3002 Brașov-București Nord 2 ore și 47 de minute, față de 2 ore și 49 de minute acum.

Și pe relația București-Pitești, unde au loc lucrări de reînnoire a căii ferate, durata călătoriei rămâne relativ aceeași. De exemplu, RE 9201 București Nord-Pitești va ajunge la destinație în 1 oră și 59 de minute, în loc de 2 ore și 4 minute, iar perechea sa RE 9200 Pitești-București în 1 oră și 58 de minute, față de 1 oră și 53 de minute.

Ceva îmbunătățire se vede pe relația București-Buzău. Trenul RE 5003 București Nord-Buzău va ajunge la destinație în 1 oră și 55 de minute, față de 2 ore și 2 minute în prezent. La întoarcere, RE 5002 Buzău-București Nord va face pe drum 1 oră și 47 de minute, comparativ cu 2 ore și 5 minute acum.

Pe Sibiu-Craiova scade notabil durata călătoriei doar la dus – 5 ore și 8 minute față de 5 ore și 49 de minute la trenul RE 2012. La întoarcere, trenul RE 2016 va face pe drum 5 ore și 17 minute, cu un minut mai puțin ca în actualul grafic de circulație.

O pereche de trenuri Alstom Coradia Stream (foto sus) va fi introdusă în circulație și pe ruta București Nord-Craiova-Târgu Jiu-Simeria-Deva, astfel:

IR 16025 (va înlocui actualul IR 1823) București Nord 9:00 – Deva 18:45 (9 ore și 45 de minute, față de 10 ore și 33 de minute);

IR 16026 (va înlocui actualul IR 1824) Deva 6:27 – București Nord 15:49 (9 ore și 22 de minute, comparativ cu 10 ore și 8 minute în prezent).

O altă pereche de rame electrice noi Alstom va circula pe relația București-Brașov-Arad-Timișoara. Vor avea următorul program:

IR 16021 București Nord 11:20 – Timișoara Nord 23:33 (12 ore și 13 minute);

IR 16023 Timișoara Nord 9:09 – București Nord 21:17 (12 ore și 8 minute).

Și pe ruta București-Craiova-Timișoara-Arad va fi introdusă o pereche de trenuri noi Alstom Coradia Stream. Iată programul:

IR 16091 București Nord 10:35 – Arad 23:20 (12 ore și 45 de minute;

IR 16092 Arad 4:31 – București Nord 17:11 (12 ore și 40 de minute).

Scade durata călătoriei și spre Ardeal

Pe ruta București-Arad via Craiova-Simeria va scădea semnificativ durata călătoriei (însă doar la dus, căci la întoarcere diferența este neglijabilă), datorită punerii în funcțiune a variantei noi de traseu care include tunelul Bata (Bătuța). Iată un exemplu. Trenul IR 1821 București Nord-Arad va face pe drum 11 ore și 38 de minute, în loc de 12 ore și 40 de minute. La întoarcere, trenul IR 1822 va străbate distanța dintre cele două orașe în 12 ore și 5 minute, în loc de 12 ore și 8 minute.

Scade timpul de parcurs (de acestă dată doar la întoarcere, căci la dus crește) și pe relația București Nord-Cluj Napoca, via Brașov-Sighișoara. Trenul IR 1735 București Nord-Cluj Napoca va face pe drum 10 ore și 2 minute, în loc de 9 ore și 46 de minute. Perechea lui, IR 1734 Cluj Napoca-București Nord va ajunge la destinație în 10 ore și 10 minute, față de 10 ore și 20 de minute, cât face acum.

Pe o rută mai lungă, București-Satu Mare, durata călătoriei cu trenurile operate de CFR Călători va rămâne aproximativ aceeași după 14 decembrie. Astfel, trenul IR 1641 București Nord-Satu Mare va face pe drum 13 ore și 49 de minute, comparativ cu 13 ore și 32 de minute în prezent. La întoarcere, trenul IR 1642 Satu Mare-București Nord va ajunge la destinație în 13 ore și 52 de minute, față de 13 ore și 57 de minute acum. La o asemenea distanță, nu mai contează o diferență ”oficială” de câteva minute, căci ea se ”reglează” din întârzieri.

Articolul integral, pe Clubferoviar.ro

Publicitate și alte recomandări video