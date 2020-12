Noul ministru al Justiției: avocatul lui Mazăre, beneficiar dubios al unei garsoniere ANL

Stelian Ion a fost avocatul lui Radu Mazăre într-un proces intentat de Sulfina Barbu, după ce fostul primar al Constanței o numise "proastă”, într-o conferință de presă. Procesul a fost câștigat în final de fostul primar. Stelian Ion a reacționat spunând că la începutul carierei sale a colaborat cu o avocată care l-a reprezentat pe Mazăre în trei dosare civile, iar el a ajutat-o. Stelian Ion spunea că a primit câte 500 de lei pentru fiecare dosar.

El a avut contracte inclusiv cu o regie locală, RAEDPP Constanța, care exploatează domeniul public al municipiului: “Doamna avocat Ioana Focșa reprezenta RAEDPP Constanta în momentul în care am început colaborarea. La un moment dat a dorit să renunțe la contractele încheiate cu RAEDPP și m-a întrebat dacă nu doresc să preiau eu aceste dosare. Am acceptat, iar ulterior, pentru că am dovedit că pot face față în acele procese fără probleme, am încheiat un contract de asistența cadru cu RAEDPP pentru a reprezenta aceasta instituție și în alte dosare“.

