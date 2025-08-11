Noul pod peste Prut a apărut deja pe Google Maps

După ce lucrările pe traseul autostrăzii A7 au devenit vizibile până la Pașcani, un alt șantier din cealaltă parte a județului a început să se vadă și el pe Google Maps. Pe aplicație se poate vedea stadiul proiectului chiar înainte de defrișarea malului Prutului. Pentru cei aproximativ 1.400 mp de pădure, constructorul a primit „dezlegare” în iunie din partea Direcției Silvice, iar luna trecută șantierul a putut fi extins și pe malul drept al Prutului.

În această perioadă se lucrează la piloții podului. De fapt, așa cum am mai relatat, este o pereche de poduri, câte unul cu două benzi pe fiecare sens. Lucrarea este finanțată în proporție de 50 la sută din fonduri europene și trebuie să fie gata în toamna anului viitor.

Podul nu va deveni însă funcțional decât odată cu inaugurarea complexului vamal care urmează să fie construit pe teritoriul administrativ al comunei Golăiești.

De asemenea, la deschiderea celor două obiective va trebui să fie gata și drumul de legătură dintre pod și rețeaua rutieră din România – la care se lucrează deja. Podul reprezintă capătul Autostrăzii Unirii, dar aceasta e abia în prima fază a licitației pentru proiectare și construire, respectiv cea de înscriere a ofertelor pentru tot tronsonul de la Lețcani până la pod.

Pe celălalt mal al Prutului, este vorba de construirea a aproximativ 600 m de drum până în sensul giratoriu de unde începe Centura orașului Ungheni.

