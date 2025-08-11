MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Noul pod peste Prut a apărut deja pe Google Maps

De Radu MEȘNIȚĂ
luni, 11 august 2025, 15:10
2 MIN
Noul pod peste Prut a apărut deja pe Google Maps

Șantierul se vede pe aplicația actualizată, care denumește construcția „Podul Unirii”.

După ce lucrările pe traseul autostrăzii A7 au devenit vizibile până la Pașcani, un alt șantier din cealaltă parte a județului a început să se vadă și el pe Google Maps. Pe aplicație se poate vedea stadiul proiectului chiar înainte de defrișarea malului Prutului. Pentru cei aproximativ 1.400 mp de pădure, constructorul a primit „dezlegare” în iunie din partea Direcției Silvice, iar luna trecută șantierul a putut fi extins și pe malul drept al Prutului.

În această perioadă se lucrează la piloții podului. De fapt, așa cum am mai relatat, este o pereche de poduri, câte unul cu două benzi pe fiecare sens. Lucrarea este finanțată în proporție de 50 la sută din fonduri europene și trebuie să fie gata în toamna anului viitor.

Mai durează până când construcția de la Cotul Bran va începe să semene cu prezentarea din proiect

Podul nu va deveni însă funcțional decât odată cu inaugurarea complexului vamal care urmează să fie construit pe teritoriul administrativ al comunei Golăiești.

De asemenea, la deschiderea celor două obiective va trebui să fie gata și drumul de legătură dintre pod și rețeaua rutieră din România – la care se lucrează deja. Podul reprezintă capătul Autostrăzii Unirii, dar aceasta e abia în prima fază a licitației pentru proiectare și construire, respectiv cea de înscriere a ofertelor pentru tot tronsonul de la Lețcani până la pod.

Pe celălalt mal al Prutului, este vorba de construirea a aproximativ 600 m de drum până în sensul giratoriu de unde începe Centura orașului Ungheni.

Etichete: municipiul Iasi, pod, pod prut

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network