MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Noul sezon al Ligii Campionilor începe diseară. Ce meciuri sunt programate

De Redacția
marți, 16 septembrie 2025, 08:00
1 MIN
Noul sezon al Ligii Campionilor începe diseară. Ce meciuri sunt programate

Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45.

Marţi:

Athletic Bilbao-Arsenal – ora 19.45

PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise – ora 19.45

Benfica-Qarabag

Tottenham-Villareal

Juventus-Dortmund

Real Madrid-Marseille

Miercuri:

Olympiacos-Pafos- ora 19.45

Slavia Praga-Bodo/Glimt – ora 19.45

Ajax Amsterdam-Inter Milano

Liverpool-Atlético Madrid

Bayern Munich-Chelsea

PSG-Atalanta

Joi:

FC Bruges-AS Monaco – ora 19.45

FC Copenhaga-Bayer Leverkusen – ora 19.45

Sporting Lisabona-Kairat Almatî

Eintracht Frankfurt-Galatasaray

Newcastle- FC Barcelona

Manchester City-Napoli.

Etichete: Inter Milano, program Liga Campionilor

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network