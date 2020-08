Noul stadion Iași, în formă de coroană regală. Macheta pusă pe masă de primarul Chirica

Noul stadion propus de Primăria Iaşi în zona Moara de Vânt va avea peste 24.000 de locuri. Investiţia este estimată la aproape 550 milioane lei (inclusiv TVA), lucrările efective fiind în valoare de circa 455 milioane lei. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi aprobaţi, săptămâna viitoare, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local (CL). Deocamdată, nu este clară sursa de finanţare, dar primarul Mihai Chirica a susţinut recent că ar urma să fie alocaţi bani inclusiv de la bugetul de stat. Construirea noului stadion este singurul obiectiv major pe care primarul l-a invocat într-o conferinţă de presă ca proiect care poate fi început şi finalizat într-un termen de patru ani (2020 – 2024).

Inspirat de coroana Regelui Ferdinand I

Potrivit municipalităţii, din punct de vedere arhitectural, noul stadion a fost inspirat din geometria coroanei Regelui Ferdinand I. „Au fost preluate astfel elementele cele mai puternice care o construiesc. Cele 8 lamele, care formează coroana, au fost multiplicate în 30 de elemente de susţinere”, se arată într-un document suport al hotărârii care urmează să fie adoptate de către CL. Studiul de fezabilitate prevede ca stadionul din Moara de Vânt să aibă o capacitate de 24.179 de spectatori. „Stadionul îndeplineşte condiţiile necesare găzduirii de meciuri din cupele europene în faze superioare”, se mai arată în document. Pentru amenajarea terenului vor fi efectuate mai multe tipuri de lucrări: sistematizare verticală, realizarea de alei şi trotuare de protecţie, realizarea de accese carosabile (partea de est-vest), realizarea de accese pietonale şi amenajarea unei circulaţii carosabile pentru acces în cazul autospecialelor de intervenţie, autocarelor, aprovizionare şi care TV.

„Arena Naţională, care are 50.000 de locuri, a costat circa 286 milioane de euro. Valoarea stadionului din Iaşi este estimată la circa 113 milioane euro, la circa 40% din valoarea Arenei Naţionale. Ducând costurile per scaun, la noi este mai ieftin locul cu aproximativ 25% faţă de arena din Bucureşti, dar are aceleaşi facilităţi, chiar mult mai bune sunt ale noastre, cu alte sisteme de sunet, de imagine, de siguranţă, lifturi, hotel, spaţii expoziţionale, toate elementele care pot asigura şi o sală de divertisment – concerte, atât prin prezenţa unor sisteme video de mare eficienţă, cât şi audio”, a declarat ieri primarul Mihai Chirica.

Indicatorii tehnici ai arenei vizează 24.179 de locuri pe scaune, o arie construită de 32.508 mp, o suprafaţă construită la subsol de 9.292 mp, un regim de înălţime cu până la 3 etaje (subsol, demisol, parter şi 3 etaje), o suprafaţă totală de alei pietonale şi borduri de 18.300 mp şi o suprafaţă carosabilă de peste 7.000 mp. În acelaşi timp, suprafaţa spaţiilor verzi ajunge la circa 30.000 mp, în timp ce suprafaţa terenului de fotbal ajunge la circa 10.500 mp. Studiul de fezabilitate aferente noii arene sportive a Iaşului a fost întocmit de firma ieşeană Sigm Home Project în cadrul unui contract încheiat cu Primăria Iaşi în valoare de 3,3 milioane lei.