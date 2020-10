Novak Djokovici nu mai vrea arbitri de linie

"Tehnologia este atât de avansată acum, încât nu văd de ce ar trebui să ne mai bazăm pe arbitrii de linie pe teren. Nu văd de ce turneele din întreaga lume nu ar folosi tehnica pe care o avem la competiţiile de la Cincinnati şi New York", a declarat el.

Djokovici a afirmat că este conştient de faptul că este "o tehnologie scumpă", dar "nu există niciun motiv pentru a-i păstra pe arbitrii de linie".

"Copiii de mingi, ok, dar arbitrii de linie, nu văd de ce. Poate îmi puteţi spune dacă există vreun motiv pentru care trebuie să-i păstrăm, în afară de tradiţia acestui sport", a spus el.

Sârbul a profitat de ocazie pentru a vorbi despre descalificarea sa în optimile de finală ale US Open, pentru că a lovit cu o minge un arbitru de linie: "În acel moment, aş fi riscat mai puţin să fac ceea ce am făcut la New York dacă nu ar fi existat un arbitru de linie."

Novak Djkovici este calificat în optimile de finală ale French Open, fază în care va da piept cu rusul Karen Hacianov, locul 16 ATP şi cap de serie numărul 15.