Novak Djokovici nu va participa la Mastersul 1000 de la Paris

„Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta”, a explicat pe Instagram sârbul în vârstă de 38 de ani, de şapte ori câştigător al turneului parizian, un record.

„Am avut amintiri minunate şi mari succese de-a lungul anilor”, a adăugat jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam, care „speră” să participe din nou anul viitor.