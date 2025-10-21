MICA PUBLICITATE
SPORT

Novak Djokovici nu va participa la Mastersul 1000 de la Paris

De Redacția
marți, 21 octombrie 2025, 22:58
1 MIN
Sârbul Novak Djokovici a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie la Paris La Défense Arena.

„Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta”, a explicat pe Instagram sârbul în vârstă de 38 de ani, de şapte ori câştigător al turneului parizian, un record.

„Am avut amintiri minunate şi mari succese de-a lungul anilor”, a adăugat jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam, care „speră” să participe din nou anul viitor.

Pe tabloul principal la Paris, el va fi înlocuit de francezul Benjamin Bonzi.

Etichete: ATP Masters, Novak Djokovic, Paris

Comentarii

