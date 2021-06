Novak Djokovici s-a calificat în finala de dublu la Mallorca, înainte de participarea la Wimbledon

Djokovici şi spaniolul Carlos Gomez-Herrera au învins în semifinale echipa Oliver Marach/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Austria/Paakistan), cap de serie 3, scor 6-3, 7-6 (4).

“Nu ne aşteptam să ajungem în finală, dar am returnat bine, am servit foarte bine şi am avut un joc sold la fileu. Totul a decurs extraordinar de bine pentru noi în ultimele zile”, a declarat Djokovici.

Novak Djokovici joacă mai rar la dublu şi are în palmares un singur astfel de trofeu, obţinut în 2010 la Queen’s, împreună cu israelianul Jonathan Erlich. La turneul de la Wimbledon, Novak Djokovici va fi favorit principal la simplu masculin.