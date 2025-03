Novak Djokovici s-a calificat în sferturi la Miami Open. La meci au asistat Serena Williams şi Juan Martin Del Potro

Jucătorul în vârstă de 37 de ani, care se află la trei victorii de cel de-al 100-lea titlu ATP, a reuşit o performanţă remarcabilă în faţa Serenei Williams şi a lui Juan Martin del Potro (argentinianul era în loja sa).

„Am fost uimit! A fost uimitor să-l văd în primul rând pe DelPo, evident un prieten de lungă durată şi un rival, atât de fericit să-l am în preajmă şi să-i primesc sprijinul din lojă. A fost uimitor, a fost [prima] dată când l-am avut pe DelPo în lojă, aşa că vreau să-i mulţumesc foarte mult că a venit”, a spus Djokovici în interviul său de pe teren. „Şi Serena, asta a fost o surpriză. Nu am ştiut. De fapt, când am avut acea lovitură în josul liniei, m-am întors spre ea şi am întrebat-o dacă este în regulă. Ea a spus: „Da, a fost bine”. Dacă Serena spune că a fost bine, atunci a fost uimitor după standardele tuturor celorlalţi. Aşa că da, mă bucur să îi am aici”.