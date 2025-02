„Nu aurul, ci povestea din spate”. Cea mai titrată bijutieră din Iași, în dialog cu ZDI. Ce cumpără ieșenii de Valentine’s Day, Dragobete, 8 Martie?

Când vine vorba de bijuterii, fiecare piesă spune o poveste, iar sărbătorile iubirii adaugă un plus de emoție în alegerile clienților. Valentine’s Day, Dragobetele, dar și Mărțișorul și Ziua Femeii sunt momente care aduc un val de cumpărături de acest fel. Ziarul de Iași a stat de vorbă, pe îndelete, cu cea mai titrată bijutieră din Iași.

„- Iubitule, ce vrei să-ți iau de Valentine’s Day?

– Nimic. Doar să mă iubești toată viața și să nu mă înșeli!

– Prea târziu… Ți-am luat ciorapi.”

Am preluat această glumă de pe Facebook, dar mesajul cu care vrem să începem articolul de azi este adresat în special femeilor: dacă vă așteptați la un inel de logodnă de Valentine’s Day și nu l-ați primit, nu e cazul încă să vă faceți griji. „Inelele de logodnă sunt o alegere mai rară în această perioadă, majoritatea preferând să planifice momentul cererii într-un moment neașteptat”, spune

Adelina Mânzățeanu, administratorul Coriolan Aur Smarald, cel mai mare producător de bijuterii din metale și pietre prețioase din Iași și al doilea la nivel național, cu care am stat de vorbă pentru a descoperi care sunt cele mai cumpărate bijuterii de Valentine’s Day, de Dragobete sau de 8 Martie.

„Sărbătorile iubirii aduc o creștere a vânzărilor de bijuterii, dar cu dinamici diferite”

De la inimioare, la infinit – pandantivele preferate de Valentine’s Day

Când vine vorba de preferințe, „clienții preferă modele delicate, care pot fi purtate zilnic, dar și bijuterii cu un simbol romantic, cum ar fi pandantivele în formă de inimă sau simbolul infinitului”.

În plus, spun specialiștii bijutieri de la Iași, bijuteriile cu pietre prețioase care au o semnificație specială sunt din ce în ce mai apreciate. De exemplu, diamantul (nu neaparat mare!) e oferit ca simbol al iubirii eterne, iar smaraldul e asociat cu iubirea profundă, armonia și echilibrul în relație, rubinul simbolizează pasiunea, iar safirul reprezintă loialitatea și înțelepciunea. În plus, pe lângă valoarea simbolică puternică, pietrele prețioase reprezintă și „alegeri durabile și rafinate. De asemenea, pietre precum ametistul – piatra lunii februarie, tanzanitul, acvamarinul, turmalina sau peridotul adaugă un plus de culoare și personalitate bijuteriilor, fiind alese de cei care doresc un cadou cu o semnificație aparte”, mai spune Adelina Mânzățeanu.

A crescut printre bijuterii și a ajuns doctor în matematică

Profesor doctor în matematică, administratorul Corioland Aur Smarald a crescut printre bijuterii. Compania a fost fondată de părinții ei, Aurel și Mitica Mânzățeanu, în 1996, când Adelina avea 4 ani. În 2023, Coriolan Aur Smarald era cel mai mare business specializat în Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase din județul Iași și al doilea din România, cu o cifră de afaceri de 27.347.747 lei și cu creșteri anuale ale vânzărilor, după pandemie, de circa un milion de euro. Celor doi fondatori li s-au alăturat la conducerea companiei și copiii – Adelina, care este administratorul firmei, și Dragoș, directorul executiv al Coriolan Aur Smarald (vezi foto).

Cu autoritatea impusă de experiența de decenii a afacerii cu bijuterii de la Iași, familia Mânzățeanu pare cea mai autorizată să se exprime în materie de tendințe și preferințe ale clienților.

Care sunt materialele preferate?

Materialele preferate rămân cele clasice, spune Adelina, care a observat că aurul galben și aurul alb rămân cele mai apreciate alegeri, fiind preferate atât pentru bijuteriile clasice, cât și pentru piesele cu un design modern. Cât despre bijuteriile cumpărate de Dragobete, ca și cele achiziționate de clienți pentru a fi oferite de Valentine’s Day și Dragobete, sunt adesea alese pentru semnificația personală pe care o au pentru cel care le primește: „Ceea ce face un cadou cu adevărat special este gândul din spatele alegerii. Romantismul se exprimă prin atenția la detalii și dorința de a face persoana iubită să se simtă prețuită. De aceea, mulți clienți aleg o bijuterie care completează un set pe care partenera îl are deja sau o piesă despre care știu că și-o dorește de ceva timp. Un astfel de cadou nu doar simbolizează iubirea, ci și arată că cel care oferă bijuteria își cunoaște și își înțelege partenera, transformând un gest frumos într-o emoție profundă”.

În martie se oferă bijuterii florale, pentru noi începuturi

Pe 1 și 8 martie, bijuteriile capătă o altă simbolistică: „Tradițional, Mărțișorul este un simbol al primăverii, al norocului și al noilor începuturi. Și ce poate fi un mai potrivit decât o broșă din aur, care nu doar marchează acest moment, ci poate fi purtată pe tot parcursul anului?” Iar de 8 martie, „bijuteriile florale sunt printre cele mai apreciate cadouri. O bijuterie cu motive florale surprinde frumusețea și efemeritatea florilor, dar într-o formă ce rămâne pentru totdeauna”, mai explică Adelina Mânzățeanu.

Pe de altă parte, clienții aleg pentru mame cercei sau pandantivele cu motive florale, „sunt alegeri ce simbolizează dragostea și aprecierea. Soțiile sau iubitele primesc adesea bijuterii rafinate, cum ar fi colierele sau brățările cu pietre prețioase, care să completeze stilul lor personal”.

Bijuteriile, în funcție de semnificația lor, au anumite perioade în care sunt mai mult sau mai puțin căutate. Dacă cele cu inimioare se vând cel mai bine de Valentine’s Day, broșele sunt cele mai căutate de Mărțișor, iar inelele de logodnă vara și la sfârșit de an, în decembrie.

Sfaturile Adelinei

Un sfat pentru cei care vor să aleagă bijuteria perfectă? „Alegerea unei bijuterii cadou este un gest frumos, dar poate fi și o provocare. De aceea, recomandăm clienților să analizeze înainte ce tip de bijuterii poartă deja persoana căreia doresc să-i ofere o bijuterie:

– Preferă un stil minimalist sau statement?

– Poartă mai mult aur alb, galben sau roz?

– Alege bijuterii cu pietre prețioase sau preferă un design simplu?

– Are deja un wishlist sau a menționat vreodată un model care i-a plăcut?”

Calitatea rămâne un criteriu esențial, mai ales în contextul în care prețurile aurului au crescut semnificativ, mai spun specialiștii. Totuși, „cel mai important, spune Adelina, le recomandăm clienților să nu se supere dacă, în ciuda efortului depus, persoana care primește bijuteria cadou dorește să o înlocuiască cu o alta, cu model diferit. Nimeni nu poate citi gândurile celuilalt, dar cu siguranță intenția și dorința de a face un cadou frumos vor fi apreciate”.

