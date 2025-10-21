Nu e niciun pericol să fim asimilați de Rusia, suntem deja acolo

Ideea e că trebuie să facem mult mai mult decât să ne lăudăm că suntem parte din UE, să urlăm că nu vrem cu rușii și atât, pentru că nu suntem departe de ei din prea multe puncte de vedere. Iar doar strigătul simplu de revoltă și pancartele, și alegerile anulate, și NATO, și altele nu ne ridică mai sus decât aceia. Dacă fondul nu e diferit, o simplă schimbare de formă, de titlu ne poate duce, fără efort prea mare, într-o cu totul altă tabără peste noapte.

Mi-a venit o idee provocatoare: să fac o comparație pe teren (!) între România și Rusia. Dar, cum nu aveam nici posibilitatea, nici timpul, nici măcar impulsul de a face efectiv o călătorie în est, am găsit o altă soluție mai convenabilă, din confortul casei.

Se vorbește foarte mult, în ultima perioadă, despre pericolul de a fi influențați de ruși, de a fi asimilați de aceștia, despre pericolul care ne paște dacă, Doamne ferește!, ieșim din UE, și altele asemenea. Impresia e atât de puternică, încât unii chiar cred că în Rusia arată ca în cel mai negru coșmar închipuit. Imaginea multor români despre Federația Rusă e ceva foarte asemănător cu cea din Gaza. Prin urmare, am vrut să văd „pe viu” cum stă treaba.

Nu e nicio îndoială că nouă ne este mult mai bine acum, de când suntem în UE – adică de când avem pe cineva care ne supraveghează și ne finanțează – decât înainte, când eram singuri, pradă oricărui carnivor mai mare care ar fi dat târcoale prin zonă. Deja ne-am obișnuit cu gândul, de la Alexandru Ioan Cuza și Carol I încoace, că singuri nu putem face față lumii, vieții, vicisitudinilor, propriilor probleme sociale și psihice etc. E clar că trebuia neapărat să fim sub umbrela cuiva din exterior, ca să nu ne prăbușim sub propria greutate. Cine crede că vom reuși acum ceea ce nu am reușit sute de ani înainte, adică să stăm singuri pe propriile picioare, demni, drepți, fericiți, bogați ș.a.m.d., se înșală tare de tot. Nu, noi putem supraviețui doar dacă suntem cuceriți, consiliați îndeaproape, siliți sau determinați de cineva din afară, indiferent cine ar fi acela, numai să fie de „familie bună”, să impună respect, cel puțin local, dacă nu internațional, și să aibă bani, putere economică și militară (nu suntem pretențioși…).

Se vorbește foarte mult, în ultima perioadă mai ales, despre cât de bine o ducem în comparație cu alte state „dușmane”, cum ar fi Rusia, Belarus, chiar Bulgaria. Cândva era și China, dar ideea a fost lăsată moale odată cu apariția TikTok, unde vedem tot felul de filmulețe cu minunile din țara asiatică, așa că acum e sigur că ei chiar o duc mai bine decât noi.

În fine, ideea care se vehiculează e că noi suntem boieri pe lângă ruși, care sunt „vai de mama lor”, săraci, murdari, asupriți etc. Din punctul nostru de vedere, în Rusia acum e jale: mor oameni de foame, sunt uciși pe străzi, aruncați de la etaj și așa mai departe.

Nu am acces la canale de social media din zonă, deși acelea nu pot fi de încredere niciodată, nici la mijloace directe de a observa viața de zi cu zi a rușilor, dar există o unealtă extrem de bună, ușor de folosit, la îndemâna oricui și de încredere, care nu poate înșela și care prezintă obiectiv lucrurile. E vorba despre nimic altceva decât „banalul” Google Maps. Mai exact, vorbesc despre opțiunea Street View.

Am avut curiozitatea de a vedea cum arată lumea din Rusia la firul ierbii și am intrat pe opțiunea respectivă în diverse locuri, localități din imensa Rusie. Am „vizitat” sate și orașe din vest, aproape de granița cu Ucraina, apoi din centru și chiar din îndepărtata Siberie. Și pot să spun că am avut o mare surpriză: m-am simțit peste tot ca în România…

Am intrat, ca să-mi revin, și sperând că găsesc o diferență mai mare decât se vedea cu ochiul liber, și în România. Am „mers” și aici în localități diverse, din toate colțurile țării, dar degeaba. Era ca în Rusia!

Nu era nimic care să mă facă să cred că la ei e mai rău și la noi mai bine, și nici invers. Și la ei erau localități mici, de țară, cu case construite, culmea, exact ca la noi, cu exact aceleași materiale, culori, forme, anexe, fără nimic deosebit, unde se puteau vedea chiar țevile de gaz, cablurile de curent sau antenele de televiziune improvizate, pe care le vezi și pe la noi. Erau mașini de toate felurile pe străzi, era atât asfalt, cât și noroi, blocuri de lux, dar și dărăpănate, vile care îți luau ochii, dar și case sărăcăcioase, cartiere comerciale, de afaceri, clădiri de firme. Iar aspectul lor era atât de apropiat de al țării noastre, că am început să mă îndoiesc că sunt reale.

Evident că oricine poate verifica cele spuse de mine, Google Maps este la dispoziția oricui, și se găsesc imagini din belșug în toate punctele cardinale. Chiar și asta m-a pus pe gânduri, pentru că mă așteptam să fie restricționate, ca în alte țări cu probleme, cum ar fi Coreea de Nord, China sau Afganistan, unde nu poți vedea nimic, nici la modul general, darămite pe opțiunea Street View.

Evident, nu poți intra în case, în magazine, în instituții. Tot ce se vede este o impresie din exterior a țării. Iar acea impresie, repet, este izbitor de asemănătoare cu cea a României. Nu se pot observa corupția, propaganda, cenzura, fărădelegile, crimele, normal. Dar nici la noi nu se văd. Tot ce ține de comunicare, de relațiile interumane, este ascuns ochiului Google. De aceea și această primă impresie este una de suprafață. E posibil ca ceea ce se află dincolo de aceste aspecte să facă o diferențiere mare între noi și ruși. Dar, din ce am văzut pe străzi, concluzia e clară: nu e mai rău ca la noi, e cel puțin la fel.

Ce vreau să spun este că UE nu ne-a schimbat, esența noastră a rămas aceeași. Occidentul și civilizația nu prea s-au atins de noi, am rămas tot cei înainte de UE, niște slavi cu pretenții de occidentali. Nu găsești pajiști impecabil de curate, nu găsești localități organizate ca la carte, străzi asfaltate ca în povești găsite până și în cele mai ascunse locuri, cum pot fi văzute pe aceeași aplicație în Anglia, Franța, Germania sau Spania.

Noi doar ne dăm mari că suntem mai buni decât alții, dar nu suntem și în realitate. Om fi mai buni decât cei mai săraci din lume – de aceea îi privim cu superioritate pe nepalezi, bengalezi sau srilankezii care lucrează pentru noi, care au venit aici să facă un ban mai frumos decât la ei –, dar la ei chiar e mai rău ca la noi și la ruși. Dacă intri pe Google Maps în acele țări, ai să găsești ceea ce nu vezi în România.

Iar asemănarea asta ține de spiritul nostru, care nu se vrea schimbat nici în ruptul capului, indiferent de cine avem drept „parteneri” la nivel mai mare.

În final, ideea e că trebuie să facem mult mai mult decât să ne lăudăm că suntem parte din UE, să urlăm că nu vrem cu rușii și atât, pentru că nu suntem departe de ei din prea multe puncte de vedere. Iar doar strigătul simplu de revoltă și pancartele, și alegerile anulate, și NATO, și altele nu ne ridică mai sus decât aceia. Dacă fondul nu e diferit, o simplă schimbare de formă, de titlu ne poate duce, fără efort prea mare, într-o cu totul altă tabără peste noapte. Faptul că, pe hartă, suntem europeni nu ne face parte din grupul select al europenilor cu tradiție. Ne trădează la toate nivelurile, atât Google Maps, cât și viața de zi cu zi.

Briscan Zara este scriitor și publicist

