„Nu e vina mea”: Erling Haaland a cerut scuze portarului Republicii Moldova, după ce a marcat cinci goluri

Portarul Republicii Moldova, Cristian Avram, a încasat, marţi seară, unsprezece goluri de la Norvegia (11-1), dintre care cinci de la Erling Haaland. O cvintuplă pentru care atacantul central al Manchester City s-a scuzat, scrie news.ro.

„Am vorbit cu Erling după meci. Mi-a spus: «Nu e vina mea» şi a adăugat că trebuie să continue să încerce să înscrie din cauza golaverajului. Îl înţeleg”, a declarat Cristian Avram, portarul moldovean, pentru postul norvegian TV2.

Un portar plin de umor, care s-a prezentat în zona mixtă spunând presei norvegiene: „Bună, sunt portarul Moldovei şi tocmai am încasat 11 goluri”.

Ultima din grupa I a calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026, Moldova nu a obţinut încă niciun punct după cinci meciuri. Norvegia, care a câştigat toate cele cinci meciuri, a făcut un pas important către Cupa Mondială din 2026.

