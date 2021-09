Nu eliminarea poartă vina

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, în deplasare, cu scorul de 0-1, de echipa Jablonec. într-un meci din prima etapă a grupei D a Conference League. Diferenţa în acest meci a fost făcută de dubla eroare din apărarea campioanei României, ieşirea greşită a portarul Bălgrădean şi henţul făcut de Camora, gazdele marcând din penalty, prin Vaclav Pilar ('52).Dan Petrescu este la al doilea eşec consecutiv după revenirea la CFR, în Cehia echipa sa jucând mai bine după ce a rămas în zece oameni.

Jablonec a început bine jocul şi a controlat ostilităţile, având o primă mare ocazie de gol în min. 6, când Plestil a intrat în careu şi a şutat peste poartă din poziţie favorabilă. Prima oportunitate a s-a consemnat în min. 32, când Omrani a trimis cu capul peste poartă, după un corner executat de Deac. În repriza secundă, la o centrare de pe stânga, Bălgrădean a ieşit pe sub minge, iar Camora, dezechilibrat, a atins mingea cu mâna, fiind eliminat de arbitru pentru henţ în careu. Pilar a transformat lovitura de pedeapsă. CFR a jucat mult mai bine în zece oameni şi şi-a creat şi două ocazii mari de gol, dar Bouhenna ('65) a trimis în portar din 5 metri, la centrarea lui Bordeianu, iar Costache a reluat pe lângă poartă din 6 metri ('90+5). Clujenii au încheiat cu mai multe şuturi la poartă (12-11), raportul mingilor trimise pe spaţiul porţii fiind egal, 4-4. La CFR au evoluat: Bălgrădean – Manea, Burcă, Cestor, Camora – Deac.Boateng, Bordeianu, Culio ('56-Bouhenna) – Omrani, Debeljuh ('56 – Păun), Petrila ('62 – Costache). În cealaltă partidă din grupă, Randers a remizat acasă cu AZ Alkmaar, scor 2-2 (1-2). Oaspeţii au condus de două ori prin golurile marcate de Clasie ('24) şi Pavlidis ('34), danezii au egalat prin Piesinger ('27), şi Jensen ('68).

Conference League: Maccabi Tel Aviv – FC Alaşkert 4-1; HJK Helsinki – Linzer ASK 0-2 (grupa A); Flora Tallinn - KAA Gent 0-1; Anorthosis Famagusta - Partizan Belgrad 0-2 (B); Bodø Glimt - Zaria Lugansk 3-1; AS Roma – ŢSKA Sofia 5-1 (C); Slavia Praga – Union Berlin 4-1. Stanciu (S), a intrat în min. 69; Maccabi Haifa – Feyenoord Rotterdam 0-0 (E); Lincoln Red Imps – PAOK Salonic 0-2. Mitriţă a marcat al doilea gol în min.56 şi a jucat până în min. 73; Slovan Bratislava-FC Copenhaga 1-3 (F);Mura Sobota – Vitesse Arnhem 0-2; Rennes Tottenham Hotspur 2-2 (G); Kairat Almatî – Omonia Nikosia 0-0, FC Qarabag-FC Basel 0-0 (H)

Europa League: IF Brøndby – Sparta Praga 0-0. Portarul Niţă a fost integralist la oaspeţi: Glasgow Rangers –Olympique Lyon 0-2 (grupa A); AS Monaco – Sturm Graz 1-0; PSV Eindhoven – Real Sociedad 2-2 (B); Leicester City – Napoli 2-2; Spartak Moscovva – Legia Varşovia 0-1 (grupa C); Eintracht Frankfurt – Fenerbahçe Istanbul 1-1; Olympiakos Pireu – Royal Antwerp (D); Galatasaray-Istanbul –Lazio 1-0. La gazde, Moruţan a jucat până în min. 85, iar Cicâldău, până în min. 90: Lokomotiv Moscova –Olympique Marseille 1-1 (E); FC Midtjylland – Ludogoreţ Razgrad 1-1; Cervena Zvezda Belgrad – Sporting Lisabona 2-1 (F); Bayer Leverkusen – Ferencvaros Budapesta 2-1: Betis Sevilla – Celtic Glasgow 4-3 (G); Dinamo Zagreb -West Ham United 0-2; Rapid Viena – KRG Genk 0-1