Nu mai avem românce la Palermo

Patricia Ţig (85 WTA), a fost eliminată, în primul tur la turneul de la Palermo, fiind învinsă de estona Anett Kontaveit (22 WTA). Patricia Ţig a fost învinsă cu scorul de 3-6, 3-6, după o oră şi 34 de minute. Meciul a fost echilibrat în prima parte, dar Kontaveit a preluat controlul la 3-2 pentru Patricia şi a reuşit o serie de patru game-uri câştigând primul set cu 6-3. Ţig (26 ani) a început bine setul al doilea şi a ratat trei mingi de 4-0, dar erorile la serviciu (9 duble greşeli în total) au readus-o în joc pe baltică, Anett Kontaveit (24 de ani) reuşind şase jocuri consecutive. Kontaveit are acum 2-1 în meciurile directe, după ce Patricia s-a impus în 2015, în optimi la Sankt Petersburg, cu 6-3, 6-3, iar estona câştigat în acelaşi an la Vancouver, cu 3-6, 6-0, 6-1, în optimi.Au mai fost eliminate de la Palermo, Irina Begu, Sorana Cîrstea (în primul tur), Gabriela Ruse şi Laura Paar, în calificări.

Româncele care au evoluat marţi la dublu, în primul tur, au pierdut şi ele meciurile. Cristina Dinu şi Andreea Mitu au fost întrecute de italiencele Giulia Gatto-Monticone/Jasmine Paolini cu 2-6,4-6 iar Irina Begu şi Gabriela Ruse au fost eliminate de olandezele Bibiane Schoofs/Rosalie van der Hoek, cu 4-6, 6-2, 5-10. Până acum româncele nu au obţinut nicio victorie pe tablourile principale la Palermo. Ieri, a pierdut şi penultima noastră reprezentantă la dublu, Raluca Olaru în echipă cu ucraineanca Daiana Iastremska. Deşi favorite nr. 2, Raluca şi Daiana au fost învinse de cuplul Arantxa Rus / Tamara Zidansek (Olanda/ Slovenia), scor 5-7, 6-4,8-10.

Principala favorită a turneului, croata Petra Martic (15 WTA), a debutat cu dreptul la această competiţie, învingând-o în două seturi, 6-0, 6-3, pe belgianca Alison Van Uytvanck. Martic a avut nevoie de circa o oră de joc pentru a-şi asigura accederea în optimile de finală, unde o va avea ca adversară pe rusoaica Ludmila Samsonova, venită din calificări, care a reuşit să elimine o altă reprezentantă a Belgiei, Kristen Flipkens, în faţa căreia s-a impus cu 6-4, 6-2.

Toate cele trei reprezentante ale Belgiei care au evoluat marţi au părăsit de altfel turneul sicilian, după ce Elise Mertens a fost învinsă cu 4-6, 1-5 de Aliaksandra Sasnovic (Belarus).

Marketa Vondorusova (Cehia), a doua favorită a competiţiei, s-a oprit la rândul ei în primul tur, înclinându-se în trei seturi, 6-1, 5-7, 4-6 în faţa slovenei Kaja Juvan. Alte rezultate: Fiona Ferro (Franţa) - Nadia Podoroska (Argentina) 6-2, 6-1; Oceane Dodin (Franţa) - Tamara Zidansek (Slovenia) 2-6, 6-4, 6-4; Camila Giorgi (Italia) - Rebecca Peterson (Suedia) 7-5, 6-4. Ieri, în turul II, Fiona Ferro a trecut şi de rusoaica Ekaterina Aleksandrova, scor 7-5, 6-2.



Nici Nadal nu vrea US Open

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul 2 mondial şi deţinătorul trofeului, nu va participa la turneul US Open din acest an. „După ce m-am gândit bine, am decis să nu joc la US Open în acest an. Situaţia este foarte complicată la nivel mondial din cauza Covid-19 şi se pare că încă nu avem control asupra ei”, a spus Nadal, care a precizat că preferă să nu călătorească în aceste vremuri. US Open ar trebui să se desfăşoare la datele iniţiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, programat iniţial între 24 mai şi 7 iunie, a fost amânat pentru 20 septembrie - 4 octombrie. Turneul de la Wimbledon a fost anulat.