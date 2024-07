Nu mai puteți de cald? Imaginați-vă cum e la turnătorie! Reportaj din mijlocul metalelor topite de la Iași, loc unic în țară

De Turnătoria de fontă din Iași se ocupă acum soții Bejenariu, ambii ingineri mecanici la bază. La începutul anilor 1950, turnătoria din Iași a produs piese în serie. Ulterior, Turnătoria a fost privatizată, la mijlocul anilor 2000 fiind mutată din cartierul Păcurari într-o veche locație a Întreprinderii Mecanice Bucium, pentru a face loc unor magazine. Într-un final, Turnătoria s-a închis.

În anul 2007, familia Bejenariu a închiriat hala de la fostul proprietar, păstrând oamenii și utilajele.. Totul, sub numele de turnătoria MAE.

De atunci, cu excepția ,,MAE”, în Iași nu mai există o turnătorie de nișă, specializată doar pe fontă.

Dl Bejenariu: Mi-a plăcut foarte mult domeniul

,,Am lucrat mulți ani la Turnătorie. Mi-a plăcut foarte mult domeniul, de aceea m-am întrebat cum ar fi să fie angajații noștri. Am luptat și luptăm să menținem vie turnătoria. Îmi placee să lucrez cu oamenii, să comunic cu ei. Continuăm tradiția într-o hală care mai are încă un cubilou de topire cu cocs și forme manuale de pământ. Probabil doar noi mai folosim metoda asta”, a declarat aceasta.

Pe toată perioada verii, având în vedere că temperaturile sunt ridicate, iar angajații iau contact direct cu fonta topită, munca de la turnătorie începe în jurul orei 7:00 și se încheie în jurul orei 12:00. Este aproape imposibil să scazi temperatura într-o astfel de hală.

„Ce e important la activitatea noastră este că e de producție. Indiferent că e cu mental, fără metal, tot la căldură se desfășoară. În anumite sectoare de activitate nu există aer condiționat, e greu să pui aer condiționat în hale ca acestea. Inițial le spusesem de ora 13:00, dar fiecare pleacă acasă când simte. Nu poți ști ce capacitate are fiecare muncitor. Oricum, nu stau mai mult de 6 ore. Pe parcursul acestor ore, primesc apă plată, apă minerală. Plecatul de la serviciu intră tot în sarcina angajatorului și trebuie să avem grijă să nu plece dărâmați de aici. Noi topim de două ori pe săptămână. Pe lângă căldura care e, și efortul care e, apare efortul turnării”, a adăugat Gabriel Bejenariu.

În completare, Maria Bejenariu a ținut să precizeze că, într-adevăr, la ,,Mae” se pune accent pe înțelegerea angajaților. ,,Încercăm să înțelegem fiecare angajat. Pentru că fiecare om e diferit. Nu pot renunța la oameni pentru că într-o zi există mai multă redută, adică piese nereușite. Le-am spus să vină să-mi spună dacă au probleme acasă, să-și ia liber, altfel nu poți da randament. Cei mai extrovertiți chiar îmi spun problemele lor. Un pic de psihologie ajută”, a mai spus Maria Bejenariu.

O meserie într-o lume care nu mai există?

La Turnătoria ,,MAE” am văzut cum muncitorii turnătoriei, 20 la număr, se grăbeau să toarne fonta lichidă în matrițe formate din nisip și bentonită.

Fonta de culoare galben spre roșu a început să curgă în gălețile muncitorilor abia după ce temperatura din cubilou a ajuns la 1.200 de grade. În urmă, fonta lăsa scântei. Următoarea zi, după ce fonta se răcește, piesele create sunt „dezbătute” de nisip și sablate cu alice. Întregul proces este nemecanizat. În timp ce mă uitam la munca turnătorilor, eu fiind la distanță de aceștia, mă gândeam cât de dur e totul. M-am simțit ca într-un film vechi, care trebuie văzut din când în când, pentru a avea partea de un ,,reset”.

,,Oamenii care lucrează în producție sunt cu totul aparte. Sunt cei mai importanți. Cei mai mulți sunt calificați la locul de muncă. Inginerii nu vin să lucreze aici, e ca și cum ai avea mulți medici dentiști, fără tehnician dentar. Găsești greu oameni. Școlile profesionale nu prea mai există. Acești angajați lucrează de ani de zile la noi”, a menționat Maria Bejenariu.

În ultima perioadă, turnătoria MAE a început să producă și tigăi, cratițe, accesorii și oale de fontă, iar pentru că cererea de vase de gătit e mare MAE a decis să importe vasele de dimensiuni standard (plite și grătare) de la o turnătorie din Ucraina. Prin urmare, Turnătoria MAE este reprezentant exclusiv SYTON Ucraina. Cel mai mare avantaj al fontei este că, odată încălzită, rămâne încinsă la o temperatură foarte înaltă.

De asemenea, pentru a produce, turnătoria MAE cumpără de la colectorii de fier vechi piesele de fontă rămase de la utilajele fostelor fabrici comuniste. Piesele se sparg în bucăți și se topesc folosind cocs metalurgic.

,,Mulți ne spuneau să închidem, că ce rost mai are? Nu am vrut”

,,Mai nou, vrem să aducem fontă nouă, din Slovacia, pentru că s-a terminat fonta veche. Ea fiind materia noastră primă”, a mai spus Gabriel Bejenariu. Chiar dacă această piață este sabotată de importurile de fontă ieftină din străinătate, industria fiind de mult apusă în România, soții Bejenariu consideră că, dacă își văd în continuare de drum, cinstit și mizând pe calitate, va fi mereu nevoie de astfel de produse.

,,Mulți ne spuneau să închidem, că ce rost mai are? Nu am vrut. Și am trecut prin multe. Nu am întârziat niciodată cu plata taxelor. Angajații au salarii relativ bune, am luat și țepe mari, dar de fiecare dată Dumnezeu ne-a ajutat. Avem colaborări vechi, frumoase, distribuim în țară, totul doar pe comandă. Ne dorim să existe produse de calitate pe piață”, a mai spus Maria Bejenariu.

