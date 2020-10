Numai 41 de firme din judeţ au primit bani pentru angajaţii aflaţi în telemuncă

În total, 41 de firme locale au beneficiat până acum de sprijinul financiar acordat în vederea achiziţionării de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii salariaţilor prin telemuncă, pentru un număr de 258 telesalariaţi. Suma plătită a fost de 645.000 lei, potrivit datelor transmise de AJOFM Iaşi la solicitarea „Ziarului de Iaşi".

Mai exact, dacă o companie are angajaţi care au lucrat de acasă cel puţin 15 zile lucrătoare pe perioada stării de urgenţă, şi are consemnat în Revisal regimul contractului cu clauza de telemuncă (nu retroactiv), poate accesa 2.500 de lei. Sprijinul financiar poate fi cerut până la finalul anului 2020. Banii se acordă o singură dată angajatorilor pentru cumpărarea de echipamente IT (de exemplu smartphone, tabletă sau laptop), conform ordinului MMPS nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate potrivit art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial luna trecută, pe 10 septembrie 2020. Pentru a primi suma de 2.500 de lei, administratorii firmelor trebuie să transmită la AJOFM Iaşi (online) o serie de documente, respectiv o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere, semnate şi datate de reprezentantul legal, cât şi lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei.

Banii se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. După 30 de zile de la primirea sumei pentru fiecare lucrător, angajatorul are obligaţia de a transmite la AJOFM Iaşi, tot online, câteva documente justificative, cum ar fi facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice, bonurile fiscale sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor, ori fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa telesalariaţilor. În cazul în care nu se respectă acest termen, angajatorul va trebui să restituie integral suma primită.