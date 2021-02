Numai un singur om din lume o poate avea. Masina din 2017 este unica

Singurul exemplar cu plafon retractabil pe care americanii de la VLF au reusit sa il asambleze a fost scos, zilele acestea, la vanzare, pe internet. Parte a gamei Force 1 V10, respectiva masina impresioneaza in special prin design-ul super-sculptat al caroseriei cu doua portiere, ce poarta semnatura celebrului Henrik Fisker.

Meniul caracteristic decapotabilei din 2017, construita pe baza retetei legendarului Dodge Viper, culmineaza cu propulsorul V10 de 8.4 litri si undeva in jurul a 745 de cai putere, asociat exclusiv unei transmisii manuale cu sase rapoarte in dotare.

Astfel, timpul necesar realizarii acceleratiei de la 0 la 96 de kilometri pe ora nu va depasi pragul celor trei secunde, acul vitezometrului urmand ulterior sa continue sa urce pana la 351 de kilometri pe ora. Din peisaj nu lipsesc nici tapiteria din piele cu diferite detalii contrastante sau ornamentele din fibra de carbon.

Intr-un final, acelasi VLF Force 1 V10 cu un plafon retractabil in dotare se mai poate lauda si cu patru jante in patru spite fiecare, plus un rulaj mai mic de aproape 250 de kilometri, toate disponibile in schimbul unei sume de 349.900 de dolari.

Aflati amanunte de pe 4tuning.ro.