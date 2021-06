Număr record de arbitri divizionari la Iași!

Din această vară, Andrei Apreutesei (arbitru) și George Macovei (arbitru asistent) au promovat la nivelul Ligii a III-a, după susținerea concursului, respectiv finalizarea Programului de monitorizare.

Andrei Apreutesei s-a situat pe locul 3 la concursul organizat luna trecută de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), cu media finală 9.28, fiind printre cei 5 arbitri promovați, iar George Macovei a finalizat cu succes Programul de monitorizare pentru tinere talente, fiind singurul arbitru asistent din zona Moldovei rămas în competiție, datorită notelor foarte bune obținute la testările fizice și teoretice, dar și a prestațiilor apreciate de observatorii din cadrul CCA la jocurile la care a fost delegat.

„Mă bucură mult reușita colegilor mei, mai ales că tocmai am ieșit din pandemie, iar competiția județeană a fost întreruptă o perioadă îndelungată. Cu toate acestea, am reușit să rămânem consecvenți planului nostru și, în fiecare din ultimii 8 ani, am reușit ca cel puțin un arbitru să promoveze la nivelul Ligii a III-a. Sunt mulțumit de modul în care se pregătesc tinerii arbitri de la noi, iar emulația creată ne ajută să continuăm seria rezultatelor pozitive” a declarat Vlad Ciobanu, președintele Comisiei Județene a Arbitrilor.

Șeful arbitrilor ieșeni a scos în evidență faptul că CJA Iași înregistrează cele mai bune rezultate din ultimii 20 de ani. Iașul este în primele 5 județe din țară, atât ca număr total de arbitri, cât mai ales ca număr de arbitri divizionari.

”Sunt cele mai bune rezultate pe care le are Iașul, în ceea ce privește arbitrajul, din ultimii 20 de ani. Când am preluat CJA, în 2012, eram 5 arbitri divizionari, cu tot cu mine. Acum suntem 23. Într-un clasament al județelor, acum 9 ani eram pe locul 36, acum suntem între primele 5. Încep să se vadă roadele muncii noastre din toată această perioadă. Obiectivul principal este să reușim să aducem cât mai mulți din acești arbitri spre Liga a II-a și prima divizie. Mi-ar plăcea să avem cel puțin câte o brigadă în primele două eșaloane fotbalistice naționale” a mai punctat Vlad Ciobanu, care este și arbitru internațional de futsal.

CJA Iaşi totalizează acum 23 arbitri divizionari, dintre care:

• 2 arbitri FIFA la fotbal în sală (Bogdan Hanceariuc şi Vlad Ciobanu);

• 1 arbitru la fotbal în sală Liga 1 (Andrei Mihălcuț);

• 1 arbitru asistent de Liga 1 (Adrian Vornicu);

• 1 arbitru de Liga 2 (Vlad Baban);

• 7 arbitri de Liga 3 (Ciprian Aelenei, Cosmin Roman, Lucian Diaconu, Valentin Burlă, Gabriel Mihuleac, Mihai Moisă, Andrei Apreutesei);

• 11 arbitri asistenţi de Liga 3 (Adrian Condurache, Ionuţ Melinte, Andrei Diaconu, Ana Luciana Puşcaşu, Cosmin Ciuban, Tudor Cornea, Iulian Contofan, Alexandru Iftime, Vlad Hriscu, Daniel Hriscu, George Macovei).

Parteneriat eficient cu șeful Asociației Județene de Fotbal (AJF) Iași

Vlad Ciobanu apreciază și modul pozitiv în care Sorin Boca, președintele AJF Iași a înțeles să susțină activitatea arbitrilor din județ.

”Nu am fi reușit aceste performanțe din ultimii ani fără sprijinul și susținerea președintelui AJF Iași. Fiind fost arbitru de Liga 1 și fost conducător al Politehnicii Iași am găsit în domnul Boca un partener de încredere, receptiv și onest. Colaborarea noastră funcționează foarte bine și sunt convins că, în următorii ani, alți arbitri ieșeni vor promova în loturile divizionare. De asemenea, în campionatele județene de fotbal din ultimii ani nu au fost scandaluri legate de arbitraj, activitatea fiind pe un trend ascendent” a mai punctat șeful arbitrilor ieșeni.