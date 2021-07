Numar record de programari la vaccinare in Franta dupa amenintarea cu restrictii

Dezvaluind o serie de masuri pentru a combate inmultirea infectarilor, Macron a spus ca vaccinarea nu va fi obligatorie pentru moment, dar a subliniat ca restrictiile ii vor viza in primul rand pe cei care nu sunt vaccinati.

Presedintele a mai spus ca personalul sanitar trebuie sa se vaccineze pana la 15 septembrie, in caz contrar riscand sanctiuni.

Stanislas Niox-Chateau, care conduce Doctolib, una dintre cele mai mari platforme online din Franta folosita pentru programari la vaccinare, a declarat la postul de radio RMC ca s-a inregistrat un numar record de persoane programate pentru vaccinare dupa anuntul presedintelui.

"S-au inregistrat 7,5 milioane de conectari la Doctolib in doar cateva minute. Peste 900.000 de francezi s-au programat la vaccinare ieri (luni - n.r.), un numar de doua ori mai mare decat recordul de pana acum, inregistrat la 11 mai", a spus Niox-Chateau.

Macron a declarat luni ca certificatul sanitar necesar pentru a participa la evenimente majore va fi acum folosit pe o scara mult mai larga, inclusiv pentru a intra in restaurante, cinematografe si teatre.

Certificatul va fi cerut de asemenea in trenurile si avioanele pe distante lungi de la inceputul lui august, stimuland si mai mult oamenii sa se vaccineze in contextul in care incepe sezonul estival.

