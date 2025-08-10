Numărul angajaților primăriilor din județ a fost limitat în funcție de mărimea comunelor. La Prefectură unul din cinci salariați pleacă

Un proiect de lege impune efective maxime de personal, în funcție de numărul locuitorilor stabilit la ultimul recensământ: de la 13 posturi pentru primăriile celor mai mici comune din județ până la 65 de angajați în cea mai mare, Miroslava. Prefectura ar pierde un angajat din cinci.

Reorganizarea instituțiilor administrației locale începe cu dezbaterile publice pe marginea prevederilor incluse în proiectul de lege afișat pe pagina Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice. Propunerea legislativă abordează mai multe aspecte, de la plata unor amenzi, până la evaluarea funcționarilor publici.

Dacă amenzile în construcții se majorează pentru neplată și în final se transformă în muncă în folosul comunității sau în amenzi penale, pentru funcționari apare posibilitatea ocupării unei jumătăți de normă. Astfel, dacă proiectul devine lege în această formă, vom vedea funcționari publici cu o jumătate de normă, cu una întreagă (ca acum) sau cu o normă și jumătate.

O altă noutate este înființarea compartimentelor suport pentru sprijin administrativ, logistic și operațional pentru desfășurarea activităților principale (de specialitate) ale instituției – contabilitate, achiziții publice, resurse umane, juridic etc.

CJ Iași e la limită, dar nu scapă

Însă prevederile cele mai așteptate sunt cele care se referă la schema de personal, respectiv la numărul angajaților din primării, consilii județene și prefecturi. În ce privește consiliile județene, acestea sunt împărțite în două categorii, în funcție de populația județului (după datele de la recensământ, nu după domiciliu): mai mică sau mai mare de 500 de mii de locuitori.

În prezent, CJ Iași are 628 de posturi aprobate în organigramă, din care, potrivit propunerii afișate pe pagina Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ar trebui să rămână cel mult 558 – adică aproximativ la fel de multe câte sunt acum ocupate inclusiv în direcțiile din subordine. Potrivit celei mai noi organigrame afișate pe portalul CJ și care datează din iunie 2024, aparatul de specialitate al administrației județului are 240 de posturi, dintre care sunt bugetate în anul în curs 206.

Alexe: Să vedem măsurile publicate în Monitorul Oficial

Cei de la CJ au preferat să nu facă declarații, însă președintele Costel Alexe susținea în urmă cu câteva zile, la ultima ședință de plen a consilierilor județeni, că „administrația nu se poate face în baza unor declarații politice sau guvernamentale”.

„Personal, aștept să vedem ce se întâmplă cu pachetul 1 (de măsuri, adoptat în Parlament la începutul lunii iulie, promulgat de șeful statului pe 25 iulie și intrat în vigoare la 1 august, n.r.), ce se întâmplă cu pachetul 2 (care include și măsurile de eficientizare a administrației publice, n.r.), ce se întâmplă cu pachetul 3 de reduceri sau de măsuri administrative pe care le ia guvernul, să le vedem publicate în Monitorul Oficial și cu siguranță și eu, ca președinte al Consiliului Județean Iași, îmi doresc ca această eficientizare sau această reorganizare să aducă și plus valoare, și economie la buget, dar mai ales să implementăm cât mai rapid proiectele”, răspundea șeful CJ la întrebarea unui jurnalist cu trei zile înainte ca președintele Nicușor Dan să promulge legea primului pachet de măsuri.

Câte joburi mai rămân la comune

Cât privește comunele din județ, cele mai mici – Cucuteni, Drăgușeni, Roșcani, Grozești și Costești, toate cu mai puțin de 1500 de locuitori la ultimul recensământ – vor avea maxim 13 angajați. Până la 3000 de locuitori înseamnă 18 angajați ai primăriei, iar între 3 și 5 mii de locuitori, 24 de posturi. Între 20 și 50 de mii, cum e Miroslava, 65 de posturi.

La orașe, în Podu Iloaiei și Tg. Frumos unde au fost recenzați mai puțin de 10 mii de locuitori, primăriile vor putea să aibă cel mult 60 de angajați, dar Hârlăul, cu 10.349 de locuitori, va avea cel mult 104 posturi. Proiectul de lege propune pentru municipiile de mărimea Pașcaniului (este 30 de mii de locuitori) cel mult 151 de angajați.

Pentru prefecturi nu se mai ține cont de criteriul populației

Instituția Prefectului, care numără 50 de angajați (plus trei demnitari, adică prefectul și cei doi subprefecți, și un funcționar cu statut special, respectiv secretarul general al Prefecturii), ar urma să piardă până la 1 octombrie 20 la sută din efectiv sau 10 angajați.

„În termen de 15 zile de la publicarea legii, Ministerul Afacerilor Interne emite ordinul privind numărul maxim de posturi, iar prefectul județului stabilește structura”, ne-a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, Victor Poede.

Prefectura a transmis Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un punct de vedere referitor la proiectul de lege, „cu propunerea ca forma finală a actului normativ să ia în calcul criteriul populației din județ la stabilirea numărului maxim de posturi din prefecturi, așa cum se aplică și la autorități locale”.

