Numărul cazurilor de Covid-19 din Spania a crescut cu 85% faţă de weekendul trecut

În timp ce la nivel naţional rata de infectare aferentă unei perioade de 14 zile este de 204 cazuri la 100.000 de persoane, în urcare de la 95 de cazuri în urmă cu o săptămână, această rată este de 640 de cazuri la persoanele cu vârste cuprinse între 20 şi 29 de ani.

Alte ţări europene, cum ar fi Franţa şi Portugalia, permit vaccinarea tuturor adulţilor, dar Spania a lucrat pe grupe de vârstă, ceea ce înseamnă că majoritatea adulţilor tineri nu au fost încă vaccinaţi. Circa 89% dintre spaniolii cu vârste de peste 40 de ani au fost vaccinaţi cu cel puţin o doză de vaccin, comparativ cu 14% în cazul tinerilor de 20-29 de ani.

Some 89% of Spaniards over 40 have received at least one dose, compared with 14% of 20-29 year olds. ”În prezent ne aflăm într-o situaţie delicată în privinţa transmiteriui, dar măcar nu este reflectată de privinţa cazurilor grave”, a declarat coordonatorul urgenţelor de sănătate, Fernando Simon, într-o conferinţă de presă.

Numărul internărilor nu a fost afectat, iar gradul de ocupare a secţiilor de terapie intensivă este de sub 7%. După actualizarea de luni a datelor, numărul total al cazurilor de coronavirus din Spania a ajuns la 3.866.475, iar cel al deceselor a urcat cu 23, la 80.934.