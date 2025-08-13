Numărul de donatori de sânge se menține la cota de avarie. Noroc cu stimulentul de 280 de lei

Creșterea stimulentului pentru donatorii de sânge a avut efecte pozitive chiar și în luna august, o perioadă în care, de obicei, numărul donatorilor scade semnificativ din cauza plecării studenților din Iași și a concediilor de vară. Deși situația rămâne mai dificilă decât în alte luni, acum se înregistrează între 60 și 70 de donatori pe zi, comparativ cu aproximativ 90 în zilele obișnuite. Astfel, cea mai critică perioadă a anului este mai ușor de gestionat decât în anii precedenți

Dr. Alina Pleșu, directorul Centrului de Transfuzii, explică faptul că situația a fost influențată și de o cerere mai redusă, iar stocurile de sânge au fost suficiente. Totuși, ea atrage atenția că anumite grupe, precum O negativ, se află în prezent la niveluri minime de stoc, iar pentru acestea se observă o scădere a numărului de donatori. Cu toate acestea, directoarea centrului precizează că, din experiența sa, situația începe să se îmbunătățească începând cu lunile septembrie și octombrie

„Am primit sânge și de la centrele din apropiere, iar cererea a fost mai redusă comparativ cu lunile precedente. În ultimele zile, cererea a fost chiar mai scăzută. Totuși, există posibilitatea apariției unui deficit temporar la anumite grupe de sânge. Uneori, stocurile unei grupe scad, iar dacă apar pacienți care au nevoie de acea grupă, situația devine mai dificilă. În general, aceste fluctuații sunt imprevizibile și se schimbă de la o zi la alta, nefiind posibile estimări exacte în prealabil”, a precizat aceasta.

În loc de bonuri de masă în valoare de 67 de lei, donatorii primesc acum 280 de lei

Creșterea numărului de donatori a fost observată la începutul anului trecut, când stimulentul financiar a fost majorat semnificativ: în loc de bonuri de masă în valoare de 67 de lei, donatorii primesc acum 280 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 320%. Pe lângă acest beneficiu, donatorii beneficiază și de o zi liberă de la muncă, precum și de analize medicale gratuite. Această schimbare a fost resimțită imediat la Centrul de Transfuzii Sanguine din Iași, unde, în prima zi, peste 100 de persoane s-au prezentat pentru a dona sânge.

Donatorii se pot programa online

CTS oferă şi posibilitatea ca doritorii să se programeze online, prin intermediul unei aplicaţii, iar persoanele care se programează online vor avea întotdeauna prioritate faţă de cei care vin şi aşteaptă la rând.

Creșterea fluxului de donatori a dus la un volum mai mare de muncă pentru personalul medical, care a rămas același. Gestionarea situației poate fi uneori dificilă, având în vedere că doar patru persoane se ocupă de recoltare, iar în anumite zile nu toți sunt prezenți la muncă. Deși donatorii se prezintă până la ora 13:30, recoltarea poate dura chiar și până la 14:30. Pentru a optimiza procesul, pe lângă sistemul de programare, a fost introdus și un bon de ordine, care permite o gestionare mai eficientă a donatorilor. Aceștia sunt apelați în funcție de numărul primit, eliminând necesitatea de a fi strigați în față. De asemenea, sistemul ajută la stabilirea priorităților pentru donatorii programați.

