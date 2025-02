Numele unui cunoscut antreprenor ieșean, în dosarul Nordis. „Face parte din al doilea palier infracțional”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis aseară arestarea preventivă pe numele a șase inculpați în dosarul Nordis, printre care și Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Pentru ceilalți șase, potrivit minutei instanței, s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau cea a controlului judiciar.

Ieșeanul Daniel Penciuc, fostul patron al clubului Time Out din Iași, nu se numără însă printre aceștia. „Ziarul de Iași” a strâns mai multe informații de la oameni de afaceri din domeniu, dar și de la persoane care l-au cunoscut pe Penciuc, pentru a corobora informațiile apărute în documentele procurorilor. Concluzia surselor noastre, cât și a procurorilor, este că Penciuc ajunsese un om de bază al întregii afaceri NORDIS.

Potrivit procurorilor, ieșeanul Daniel Penciuc, director de program în cadrul Nordis Management SRL, a fost cooptat în afacere chiar de către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, care au fost arestați preventiv aseară, fiind un apropiat al acestora.

„Este asociat și/sau administrator precum și manager marketing în cadrul societăților folosite de grupare în activitatea infracțională, respectiv Mapp Development SRL, Nordis View SRL și Nordis Mamaia SRL. Acesta are cel mai important rol în promovarea proiectelor în mediul online (pagini web, dezvoltare software etc). Este de asemenea beneficiar al sumelor delapidate din conturile Nordis Management SRL, conturile personale fiind creditate cu sume provenite din activitate infracțională”.

Numele lui Penciuc apare menționat de 68 de ori în document, antreprenorul fiind cel mai adesea portretizat ca fiind un apropiat al familiei Ciorbă, unul dintre oamenii de încredere ai liderilor Nordis.

„Ziarul de Iași” a reușit să confirme originalitatea acestui document la DIICOT, dar surse oficiale din instituție au precizat că acesta nu a fost dat presei de către procurori, conținând inclusiv date personale care nu au fost anonimizate. Am considerat că este relevant să oferim acele informații legate de implicarea lui Daniel Penciuc în întreaga afacere, luând decizia anonimizării tuturor datelor care nu au caracter public.

De exemplu, în capitolul „Legăturile familiale și/sau de prietenie între acționari” se arată că „părțile sociale sunt deținute de persoane de încredere, exclusiv din cadrul familiilor Ciorbă, Poștoacă, Penciuc și Ivan sau din anturajul acestora, organizația funcționând ca un sistem închis, ermetic”.

În mai 2022, intrarea lui Daniel Penciuc în acționariatul Nordis era anunțată astfel printr-un articol publicat pe platforma economică profit.ro: „Nordis Group, dezvoltatorul imobiliar de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium, își extinde numărul de acționari de la 4 la 6, prin aducerea în acționariatul grupului de companii a doi dintre executivii de top care au contribuit semnificativ la creșterea companiei în ultimii ani. Astfel, Daniel Penciuc, director de strategie și comunicare, și Florin Poștoacă, director de vânzări, dețin acum fiecare câte 5% din Nordis Management, principala companie a grupului cu capital 100% românesc”.

În prezent, Daniel Penciuc deține 11% din acțiunile companiei Mapp Development (fosta Nordis Felix SRL) – firmă cu cifră de afaceri 0 în 2023, dar care are acțiuni în următoarele companii ale grupului Nordis:

Pe lângă acestea, Penciuc mai deține și 10% din acțiunile companiei Nordis View SRL (cifră de afaceri 0 în 2023, dar pierderi de 1,4 milioane lei). Și, în plus, mai are 40% în compania Bertuzzi Mobili SRL (celelalte 60% acțiuni aparţinând companiei Nordis Management).

În cercetarea procurorilor mai sunt numite și alte companii în care Penciuc este acționar și prin care s-au făcut transferuri de bani către sau din firmele grupului Nordis: Fashion Culture SRL, Ad Factory SRL, Qult Concept SRL. În același timp, la Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL era angajat, ca director de program, au mai descoperit anchetatorii.

Iar un articol-portret al lui Daniel Penciuc, publicat tot pe platforma Profit.ro, îl descrie ca fiind unul dintre „executivii de top”, și se spune că „a activat în ultimii ani ca Director de Strategie și Marketing al grupului de companii” (n.r. Nordis), ambițios, vizionar și creativ. De altfel, și în prezent figurează pe site-ul Nordis ca fiind pe această poziție, la secțiunea care prezintă echipa.

„Am luat contact cu Nordis în momentul în care am devenit investitor într-unul dintre imobilele din zona de nord a Capitalei. La momentul achiziției, clădirea era ridicată, dar apartamentul nu era finalizat, astfel că până la terminarea proiectului, am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Nordis. Astfel, l-am cunoscut pe Emanuel Poștoacă, fondatorul Nordis Group, și pe alți membri ai viitoarei echipe. De la acest context am avut primele discuții despre procesul de amenajare interioară a ansamblului Nordis Mamaia”, povestea atunci Daniel Penciuc despre întâlnirea cu personajele care sunt în acest moment în centrul atenției în România.