Numirea Vioricăi Dăncilă la BNR a provocat un val de glume

De la publicaţii şi ziarişti notorii, la personalităţi ale vieţii publice sau simpli cetăţeni, toţi au interpretat în manieră proprie ciudata şi extrem de dicutabila numire a Vioricăi Dăncilă într-o instituţie care se vrea de elită cum e Banca Naţională. Am făcut o selecţie a câtorva astfel de glume făcute pe seama Vioricăi, a Guvernatorului Isărescu şi, din păcate, a Băncii Naţionale.

Cititi si: Decizie ciudată a guvernatorului BNR: Viorica Dăncilă a fost angajată consilieră a lui Isărescu

Times New Roman: Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a dezvăluit motivele pentru care a decis s-o investească pe fostul premier Viorica Dăncilă în funcţia de consilier. Politicianul se va ocupa de reforma monetară, respectiv implementarea primei bancnote croşetate din UE, miLEU.

Kamikaze: Şoc la BNR după prima zi de lucru a dnei consilier Vioricăi Dăncilă: au rămas fără draperii!

Francisc Dobos: Mi-au propus să fiu consilier al Băncii Vaticanului. Aveam o părere mai bună despre ăştia. :)))

Adelin Petrisor: Domnul Adrian Vasilescu povestea la televizor că Viorica Dăncilă a fost angajată de Banca Naţională şi pentru că ştie foarte multă lume la Bruxelles şi poate ajuta în procesul de aderare la Euro. Zicea consilierul de strategie al BNR că doamna a fost europarlamentar multă vreme şi a stat cu mulţi oameni importanţi la cafea, a vorbit cu ei. Că a stat la cafea nu ma îndoiesc, mă întreb oare cum a putut comunica cu respectivii. Domna premier e cea care l-a luat pe Papă cu: “Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity” şi l-a întrebat pe omologul croat: “Make a photo?” În aceste condiţii, ce să mai zici…Poate doar Doamne ajută

Daniel P. Funeriu: ·Degeaba vă agitaţi referitor la numirea doamnei Dăncilă la BNR. E cea mai calificată pentru postul respectiv, anume „consilier pe PROBLEME de strategie”. Nu e potrivită pentru postul de ”SOLUŢII de strategie”, pentru probleme e foarte bună!

Lucian Mindruta: Viorica Dancila, noul consilier pe sustenabilitate si strategie al lui Mugur Isarescu. Nu vreau sa stiu conditiile de concurs.

Cititi materialul integral pe hotnews.ro