Nunta anului in Romania: Bianca Dragusanu se casatoreste cu Gabi Badalau

Frumoasa blonda se va casatori cat de curand cu Gabi Badalau, fiul lui Niculaie Badalau, baron PSD de Giurgiu, ajuns acum sef la Curtea de Conturi.

Pregatirile sunt in toi pentru marele eveniment. Viitorii miri au in plan sa faca nunta de doua ori: in Romania si pe o insula exotica in Grecia.

Aproape 1 milion de euro va costa toata distractia, suma pe care o va plati socrul cel mare.

Florin Salam va fi cel care va intretine atmosfera, dar mirii le-au mai pregatit o supriza invitatilor: grecul Nikos Vertis va avea un program special la nunta anului.

Aflati amanunte de pe ziare.com si cancan.ro.