O achiziție discutabilă – Primăria Miroslava cumpără de urgență de la un investitor privat cu 30 de milioane de lei un complex preșcolar

Achiziția clădirii direct de la cei care au construit-o se justifică prin cererea mare de locuri la creșă și grădiniță, susțin șefii administrației locale. Consiliul Local al comunei a votat ieri în favoarea cumpărării construcției la un preț de cel mult 30 de milioane de lei.

Cea mai mare comună din Iași va avea probabil cea mai mare grădiniță din tot județul. De fapt, în același spațiu vor fi grupe de creșă și de grădiniță. Este vorba despre o clădire pe care Primăria Miroslava vrea să o achiziționeze „la urgență”, motivat de numărul mare de cereri din partea părinților, 104 pentru creșă și 144 pentru grădiniță rămase nerezolvate până acum, după cum am aflat de la viceprimarul Silviu Ghenghea. În prezent, în comună funcționează trei creșe, care pot să primească 308 copii.

Cel mult 30 de milioane de lei, dar se mai negociază

Cât privește întârzierea preluării imobilului, în pragul începerii anului școlar, aceasta se explică prin durata obținerii unor avize de funcționare, precum cele de la Direcția de Sănătate Publică și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Achiziția a fost unul dintre punctele ordinii de zi a ședinței extraordinare de ieri a Consiliului Local Miroslava, fiind aprobată cu o majoritate confortabilă. Capacitatea redusă a instituțiilor locale de învățământ față de creșterea accelerată a populației pre/școlare a fost motivul invocat în proiectul de hotărâre pentru achiziția în mod direct de la proprietari a clădirii situate în satul Găureni, în apropierea Centurii Iași-Sud. Motivele invocate nu sunt totuși vreo surpriză, comuna de lângă Iași înregistrează creșteri semnificative în privința locuitorilor de câțiva ani încoace.

Imobilul a fost evaluat în iulie la 5,93 milioane de euro/ 30,1 milioane de lei, în acest preț intrând și terenul aferent construcției, în suprafață de 6.173 mp. Acesta este prețul maxim, ne-au asigurat reprezentanții Primăriei Miroslava. De altfel, tot ieri a fost stabilită componența unei comisii de evaluare și negociere care va stabili detaliile cu proprietarii clădirii.

De la pensiune și petreceri, la grădiniță și serbări

Proprietarii – Mihai și Cristina Bălan (50 la sută) și Dumitru Ciornia (50 la sută) – sunt, potrivit publicației 7Iasi.ro și proiectului de hotărâre adoptat ieri în ședința Consiliului Local Miroslava, cei care au pornit afacerea cu trei ani în urmă. Terenul a fost achiziționat pentru 560 de mii de euro, cu destinația construirii acolo a unei săli de evenimente și a unei pensiuni. Anul trecut, destinația a fost modificată în spațiu de învățământ, însă construcția a fost finalizată abia luna trecută, cu emiterea certificatului de edificare. Tot în august s-a făcut și intabularea construcției, la o lună după ce proprietarii au propus primăriei locale să achiziționeze imobilul.

Proiectată inițial cu un singur nivel, având o amprentă la sol ceva mai mare de 2700 mp, clădirea s-a mărit după schimbarea destinației, în 2024, având acum o suprafață desfășurată de 4.134 mp.

Un copil din șapte are loc în instituțiile de învățământ din Miroslava

Potrivit informațiilor afișate pe pagina Primăriei Miroslava, în comună funcționează 12 unități școlare și 10 grădinițe. „În aceste unități își desfășoară activitatea peste 1.000 de școlari și preșcolari, 15 educatori, 24 de învățători și 34 de profesori”, menționează sursa citată.

La ultimul recensământ, în comună au fost recenzate 28.534 de persoane, dintre care 2668 de copii cu vârste de până la 4 ani, 2103 între 5 și 9 ani și 1802 între 10 și 14 ani. Așadar, de aproximativ cinci ori mai mulți decât capacitatea instituțiilor de învățământ existente.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la începutul acestui an, în cele 13 sate ale Miroslavei erau domiciliați 33,7 mii de locuitori. Dintre aceștia, un sfert au vârste de până la 19 ani, de circa șapte ori mai mulți decât locurile oferite în creșe, grădinițe și școli.

După cumpărare, mai trebuie dotări

Aflat la București, primarul Dan Niță a salutat votul de ieri din Consiliul Local: „Clădirea va deveni unitate de învățământ și va rezolva aproape integral problema locurilor la creșă și grădiniță pentru copiii noștri. Mai avem câțiva pași de urmat pentru a o putea da în folosință, iar echipa de specialitate a primăriei face tot posibilul ca acest lucru să se întâmple în cel mai scurt timp”, a postat el un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Achizițiile pentru dotarea cu mobilier, lenjerie etc., vor fi făcute zilele acestea. În plus, Creșa Miroslava va achiziționa din bugetul propriu pătuțuri și lucruri, am aflat de la vicele comunei. Ultimul contract de achiziții pentru mobilier și echipament școlar a fost încheiat de Primăria Miroslava cu un an în urmă, pentru 342 de mii de lei (fonduri PNRR).

În clădirea nouă sunt amenajate 23 de săli de clasă cu suprafața de cel puțin 52 mp. Potrivit normelor, o grupă de antepreșcolari numără între 5 și 9 copii (Compania Națională de Investiții include 10 copii), în vreme ce o grupă de grădiniță poate să aibă până la 15 copii sau chiar 20 (grupa mare).

Cât de mare este investiția Primăriei Miroslava comparativ cu altele

Ofertele pentru creșe și grădinițe au venit în ultima vreme mai ales de la Compania Națională de Investiții. Astfel, dacă o creșă mică (4 grupe, 40 de copii) a fost finanțată cu circa 10 milioane de lei – la Tomești, Breazu, Lunca Cetățuii, Țuțora, Scobinți, Pașcani – una mare, cum e cea care se construiește în Valea Lupului (110 copii), a fost adjudecată pentru aproape 16 milioane.

Pe de altă parte, naveta elevilor din Zona Metropolitană către școlile din municipiu a fost remarcată recent de primarul Iașului, care s-a arătat nemulțumit de efectul asupra traficului rutier. „Doar o treime din cei peste 35.000 de elevi din cele 27 de unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană (fără municipiul Iași) învață în localitățile de domiciliu”, spunea Mihai Chirica luna trecută.

Dintre programele de investiții în spații de învățământ, Miroslava a prins proiectul Școlii Verzi care se construiește acum în Valea Adâncă. Contractată prin PNRR, investiția se ridică la 22,7 milioane de lei. Va avea 21 de săli de clasă, laboratoare și cabinete, iar capacitatea maximă va fi de 630 de elevi. Asocierea de firme care a încheiat contractul pe 10 iunie 2024, are ca termen de finalizare a școlii sfârșitul acestui an.

