O actriță a Ateneului ieșean, premiată la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret din Georgia

Echipa Ateneului Național din Iași a participat la prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret din Georgia (SITFY), desfășurat în perioada 1-6 aprilie 2025. Spectacolul „Éram și Éra” („I was and He was”) a fost prezentat pe 4 aprilie, pe scena Teatrului Dramatic de Stat Sokhumi din Tbilisi, în cadrul secțiunii Duodramă. Alături de Cezara Fantu, pe scenă a urcat și actorul Codrin Dănilă.

„Suntem bucuroși de performanța actriței Cezarei Fantu și de întreaga echipă a Ateneului Național din Iași. Acest premiu este o dovadă a talentului și dăruirii ce definesc fiecare rol al actriței noastre. Participarea la festivaluri internaționale este esențială pentru promovarea culturii românești și pentru crearea de noi oportunități de colaborare și schimb cultural. Felicit întreaga echipă a Ateneului și, desigur, pe Cezara Fantu pentru acest succes bine meritat”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic, director artistic al Ateneului Național din Iași.

Citește și:

Publicitate și alte recomandări video