O analiză care dă de gândit

Mi-a dat, desigur, exemplul lui. „Uite”, a spus, „eu detest, cu toată ființa mea, două defecte ale caracterului: ipocrizia și trădarea. Nu le-am practicat niciodată. Dimpotrivă le-am repudiat mereu cu virulență. Nu știu dacă asta mă face automat susceptibil de virtutea onestității și, implicit, de cea a loialității, însă, neîndoios, pot afirma despre mine, fără teama de a greși semnificativ, că mă dovedesc cel puțin lipsit de fățărnicie și de nestatornicie. Ei bine, azi, la deplina maturitate, viața mă constrânge să observ un lucru ciudat: chiar prin intermediul virtuților menționate mi-a venit, constant și, ultimativ, implacabil, sucombarea morală, ca să mă exprim în acord cu limbajul tău publicistic fără cusur.”

„Să le luăm pe rând!” și-a repornit amicul pledoaria după o scurtă pauză menită să-mi capteze întreaga atenție (mărturisesc deschis că nu mai era nevoie de ea: devenisem numai ochi și urechi). „Detest ipocrizia, întrucât prezența sa indică, prin legea compensației, o absență. Mă refer, bineînțeles, la absența caracterului. Convingerea mea profundă este aceea că, fără caracter, nu ai cum să construiești. El se află la temelia edificiilor, de orice tip, din lume, aidoma Anei în zidul înălțat de meșterul Manole. Or, dacă ipocritul nu are caracter și fără caracter, cum ziceam, nu poți realiza nimic, ar rezulta logic ideea că ipocritului nu-i va reuși vreodată ceva în contextul rigorilor de conduită! Și totuși – eroare, prietene! Asta am crezut, naiv, multă vreme, însă m-am înșelat amarnic. În intervalul nostru, domină covârșitor ipocrizia. Ea guvernează, maiestuos, relațiile interumane și stabilește, energic, regulile de supraviețuire a speciei. În candoarea mea, mi-am arătat, decenii la rând, ostilitatea față de ipocriți, refuzându-le apropierea, până când am descoperit, cu stupoare, că eu eram, încet-încet, cel refuzat.”

„Exact așa s-a întâmplat! Ipocriții m-au scos complet din viața lor care, prin iradierea stării de ipocrizie la scară mare, se dovedea a fi, până la urmă, viața întregii comunități. Inși falși, ce se detestau în realitate reciproc, se întâlneau perfect pe palierul fățărniciei, unde formau alianțe inexpugnabile, terifiante frății de cruce, diabolice conjurații ale minciunii. Intransigența mă izola numai pe mine în mod inevitabil. Avea darul să mă transforme într-un paria, într-o eroare a naturii, într-un inadaptat irecuperabil. Paradoxal, ceea ce reprezenta o inaderență la un anumit model existențial (ipocrizia) ajunsese un stigmat social. Eu eram infamul, ticălosul, crucificabilul, deși, curios, nu le făcusem nici un rău concret celorlalți. Oricum, nici pe departe, răul pe care și-l făceau ei înșiși, sistematic, unii altora, sub masca fățărniciei, cu zâmbet perfid pe figură, în deplină, armonioasă și nesmintită fraternitate. Mi-am dat seama rapid că obsesia caracterului onest – o virtute în planul tău referențial – mă năruia, pur și simplu, ca individ, mă împingea, treptat, spre autism social. Deveneam, bătrâne, un biet infirm.”

„Am avut fix aceeași experiență și cu loialitatea. O compulsie diferită, dar la fel de dăunătoare, a aparentei nobilități de caracter! Pesemne că, tot din spaima glisării către ipocrizie, am fost extrem de loial puținilor prieteni, încercând din răsputeri să le trec cu vederea deficiențele de comportament atunci când, inerent, mă ciocneam de ele. Îmi spuneam că, atât timp cât respectivii nu erau ipocriți (vina supremă), puteam fi tolerant. Aveam libertatea să mă consolez cu axioma insurmontabilei imperfecțiuni umane. Ce să vezi? În stupiditatea mea ireductibilă, acceptându-le ipochimenilor zeci, sute, mii, milioane poate de, eufemistic numite, inconsecvențe, le-am permis lor să mă trădeze, la un moment dat, fără urme de remușcări. O virtute așadar întoarsă din nou, malign, devastator, împotrivă-mi! Un exces de conduită etică devenit, absurd, o armă de autodisoluție! O calitate metamorfozată, prin mijlocirea cine știe căror perverse viclenii ale spiritului, în defect! O pornire benefică, ingenuă, a rațiunii necorupte, modificată, inexplicabil, în impuls suicidar! Un adevăr eșuat în mistificare!”

Amicul se opri o clipă îngândurat. Apoi, adăugă solemn: „O abilitate pervertită – și aici n-am să-ți îngădui să mă contrazici, dragul meu! – în infirmitate.”

Codrin Liviu Cuțitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

