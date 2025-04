O analiză la rece: mărturia femeii care reclamă că a născut natural, după ce a așteptat nemâncată timp de 30 de ore operația de cezariană

Iuliana Adriana Macovei spune că i s-a amânat operația de cezariană și, în cele din urmă, a fost nevoită să nască natural. Pentru pregătirea operației, pacienta a spus că nu a mâncat timp de aproximativ 30 de ore, la recomandarea personalului medical, reclamând și că a fost internată într-un salon cu mucegai (mai multe informații AICI). Inițial, tânăra nu a dorit să vorbească public despre cele întâmplate, fiind profund afectată de experiență. Situația a fost făcută cunoscută de soțul ei, care a relatat public ceea ce s-a întâmplat. Ulterior, Iuliana Adriana Macovei a confirmat cele spuse de acesta și a decis să-și spună povestea, considerând că este important ca lumea să afle prin ce a trecut

„Nu am fost mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Am avut episoade de tahicardie, sângerări pe nas și pe gură în același timp, de mai multe ori. Am ajuns de urgență la Spitalul Cuza Vodă, fiind luată cu ambulanța de acasă în mai multe rânduri. Am avut probleme pe tot parcursul sarcinii”, a explicat tânăra. Dr. Ecaterina Dalas, medicul acesteia, spune că pacienta nu i-a transmis niciodată că a avut astfel de complicații la vreuna dintre vizitele lunare pe care le-a făcut pentru consultații. De fiecare dată a fost observată o evoluție corectă, fără probleme, a fătului, a transmis medicul.