O asistentă care a pensionat fictiv 3.030 de persoane a păgubit statul cu 10 milioane de euro

Maria Baleanu (70 de ani), fost asistent social principal in cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Moreni (Dambovita), a fost condamnata la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita, in forma continuata (106 acte materiale), si abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata si continuata (3.030 acte materiale). Decizia este definitiva, iar in prima instanta, Tribunalul Dambovita o condamnase la 3 ani cu suspendare.