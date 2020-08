O avocata inchisa in Turcia a murit la spital in urma unei greve a foamei

O avocata turca inchisa care era in greva foamei de 238 de zile in semn de protest fata de condamnarea sa de anul trecut sub acuzatii de terorism a murit joi seara la un spital din Istanbul, conform firmei de avocatura pentru care lucra.

Ebru Timtik "a cazut martira" in urma grevei foamei pentru "un proces corect", a scris pe Twitter firma sa de avocatura (People's Law Office).

Cabinetul a cerut o intalnire de solidaritate pentru vineri in fata Baroului de la Istanbul, inainte inmormantarii lui Ebru Timtik.

ziare.com