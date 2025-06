O balerină din Iași a debutat la Scala la doar 14 ani! Spectaculoasa poveste a puștoaicei care are nevoie de fonduri pentru a continua să studieze la prestigioasa Accademia Scala

Karina a reușit să treacă cu brio de examenele primului an de studiu la Milano, în care a și debutat pe scena celei mai celebre scene lirice a Europei, Teatro alla Scala, iar acum caută soluții pentru a continua să învețe alături de cei mai promițători tineri ai Europei din domeniul ei.

Ziarul de Iași vă prezintă cum a trecut Karina peste uriașele greutăți cu care s-a confruntat și de ce are nevoie pentru a încerca în continuare să devină una dintre stelele mondiale ale baletului.

Fără părinți, fără rude, fără prieteni

La Accademia Teatro alla Scala din Milano, ale cărei cursuri se întind pe durata a opt ani, Karina a fost admisă în 2024 direct în anul IV, în urma unor audiții.

Astfel, la 14 ani, Karina s-a trezit, peste noapte, nu doar într-o țară străină, în care se vorbea o limbă pe care nu o cunoștea decât vag, ci într-o altă lume. O lume extrem de performantă, implicit foarte dură, în care noțiuni precum „durere” ori „sensibilitate”, nu mai vorbim de „mofturi” nu există. O lume în care nu ai alături pe nimeni drag, părinți, rude, prieteni, o lume în care intri extrem de greu, dar din care poți fi eliminat, dacă nu progresezi, rapid.

Un sistem dur

Sistemul este dur, fără menajamente ori sentimentalisme. La finalul unui an de studiu, după un examen la care asistă toți profesorii Academiei, exceptându-i pe cei de la clasă, dar și specialiști renumiți din întreaga lume, cine confirmă, rămâne. Cine nu – pleacă acasă.

Clasa de balet în care e Karina este formată din 14 fete și 14 băieți. Recent, ea a reușit să-și conserve poziția și pentru anul V, promovând examenul de final de an. Un an întreg de pregătire, în care a studiat circa patru ore zilnic, în ore de „clasic”, „contemporan” și „pilates”, un an care se putea risipi ca un fum dacă în cele două ore ale examenului de final profesorii care notează nu erau impresionați.

A debutat la Scala

Pe lângă cursuri, elevii promițători de la Accademia Teatro alla Scala din Milano au oportunitatea de a și juca în spectacolele de la Teatro alla Scala. Firește, în roluri de mică importanță. Karina a beneficiat de această oportunitate și a apărut de 14 ori în „Spărgătorul de nuci” pe cea mai celebră scenă lirică a Europei, alături de nume stelare. Pe lângă emoțiile inerente ale debutului, Karina a mai trebuit să se adapteze și la specificul scenei de la Scala, care, la fel ca multe altele din Italia, este înclinată, pentru ca spectatorii să aibă o vizibilitate mai bună.

Dintr-a VII-a a trecut direct într-a IX-a

Deși visul ei de mic copil este să devină o mare balerină, Karina nu a neglijat școala. Astfel, după amiaza, după cursurile de balet de la Accademia Teatro alla Scala din Milano, puștoaica din Iași care a împlinit în aprilie 15 ani frecventează și cursurile Liceului Coregrafic din Milano. Acest lucru a amplificat și mai mult greutățile adaptării și traiului la Milano, mai ales că ieșeanca a trecut din clasa a VII-a a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași direct în clasa a IX-a la liceul din Milano!

Și chiar dacă italiana pe care o știa vara trecută era la nivel foarte scăzut, cu multă muncă, perseverență, sacrificii, foarte probabil și cu multe lacrimi, Karina a terminat clasa a IX-a între primii cinci din clasă, obținând la „limba italiană” o medie mai mare decât unii colegi italieni!

Nu cunoaște nimic din Milano

„A fost un an extrem de greu pentru toată familia. La 14 ani, Karina a lăsat tot ce îi era drag și a plecat cu o valiză în mână, într-o țară străină, în care trebuia să fie pe același picior cu cei mai buni din lume. Ea nu ne-a spus niciodată cât de greu îi este, nu a zis niciodată că nu poate. O mamă simte însă ce e în sufletul copilului ei. Recent, când am vizitat-o și i-am zis să ne plimbe prin Milano, a zis că nu știe unde să ne ducă, pentru că într-un an a știut doar drumul dinspre casa în care stă spre Academie și spre școală și înapoi. Când am întrebat-o ce vrea să facă atunci când ajunge acasă, mi-a spus că o săptămână vrea doar să stea în patul ei” povestește mama Karinei, Luminița, cea care a oferit și informațiile de mai sus.

Karina poate fi sprijinită

Vara nu va fi deloc liniștită pentru Karina Bărăgău, care va trebui să-și continue antrenamentele. Foarte probabil, va fi nevoie de participări la diferite work-shopuri, stagii centralizate în străinătate etc. Acest lucru presupune noi cheltuieli pentru copila care numai pentru școală și cazarea într-o cameră închiriată are nevoie de fonduri consistente, zeci de mii de euro.

Din această cauză, părinții Karinei au continuat să țină deschisă o platformă (vezi AICI) cu ajutorul căreia ieșenii pot contribui financiar pentru ca o copilă să continue să lupte pentru a deveni un star mondial al baletului.

