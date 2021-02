Un bărbat a rămas cu sănătatea distrusă, un altul va sta ani buni la închisoare.

La doar 19 ani, un tânăr îşi va face debutul în viaţă cu o pedeapsă pentru tentativă de omor. Acesta şi-a bătut un consătean aproape până să-l omoare. Doar faptul că victima sa a avut zile a făcut ca Marian Condur să nu ajungă să-şi petreacă întreaga tinereţe în închisoare.

În 2019, Condur lucra ca muncitor necalificat la o firmă de construcţii, făcând naveta zilnic pe ruta Erbiceni - Iaşi. Pe 5 noiembrie, acesta se întorcea acasă împreună cu tatăl său şi doi cunoscuţi. Cei patru au consumat pe tren două bidoane de 2,5 litri de bere. Ajunşi în Erbiceni, au oprit la barul „La pătrăţica“, unde au mai băut câte o bere. Ameţit bine, unul dintre cunoscuţi, I.N., a fost condus de un amic acasă. Condur a trecut pe la o cunoştinţă, unde a consumat băuturi alcoolice, după care s-a îndreptat spre domiciliul lui I.N. Aici, cei doi au mai băut câteva pahare de bere. Între cei doi a izbucnit însă un conflict spontan, după ce I.N. l-a surprins pe Condur cotrobăindu-i printr-un dulap din bucătărie, unde de obicei îşi ţinea portofelul. Condur a plecat, dar s-a întors la I.N. după aproximativ o oră. L-a lovit cu pumnul, acesta căzând la pământ. Pe când I.N. era căzut, Condur a continuat să-l lovească, cu pumnii şi picioarele, timp de câteva minute, lăsându-l inconştient. Apoi, Condur a plecat spre domiciliu.

„În timp ce se întorcea spre locuinţa sa, inculpatul a hotărât să se întoarcă la locuinţa persoanei vătămate, pentru a vedea ce face aceasta, întrucât ştia că l-a lovit prea tare, ocazie cu care l-a văzut pe I.N. stând jos, lângă pat, încercând să se ridice, având sânge pe faţă, motiv pentru care inculpatul a plecat spre casă, fără să îi mai aplice şi alte lovituri“, au consemnat anchetatorii declaraţia lui Condur.

Grav rănit, I.N. şi-a revenit în fire spre dimineaţă, când a reuşit să se ridice, ţinându-se de masă. Sprijinindu-se de pereţi, iar apoi de gardul gospodăriei, a încercat să ajungă la un vecin pentru a cere ajutor. Nu a reuşit, ci s-a prăbuşit pe o uliţă, lângă o fântână. Aici avea să fie găsit de mama sa, care a chemat ajutoare. După propriile declaraţii, bărbatul s-a aflat în comă timp de patru zile, fiind necesare aproape 6 săptămâni de îngrijiri medicale pentru vindecarea rănilor. Diagnosticul pus de medici a ilustrat judecătorilor sălbăticia cu care a fost bătut: multiple fracturi costale bilaterale, coastele străpungându-i plămânii, fractură de stern, fractura apofizelor a patru vertebre, contuzie hepatică, hemoragii craniene şi numeroase hematoame.

„Mă durea tot corpul... aveam urme de sânge peste tot. Nu îl credeam în stare să facă aşa ceva, să omoare un om. Nu pot spune altceva în condiţiile în care tot corpul mi-a fost negru în urma loviturilor“, a povestit I.N. judecătorilor.

Magistraţii Tribunalului au considerat totuşi că sentinţa nu trebuie să fie prea aspră, luând în calcul faptul că tânărul agresor se afla de mai mulţi ani în grija exclusivă a tatălui, lipsindu-i, aşadar, reperele morale şi sociale ce i-ar fi fost date de supravegherea şi afecţiunea materne. Pedeapsa stabilită de judecători a fost de 5 ani de închisoare, adică minimul legal. Totodată, Condur va trebui să plătească victimei sale 50.000 de lei cu titlu de daune morale şi despăgubiri materiale, ca şi 22.700 lei către Spitalul „Sf. Spiridon“, reprezentând cheltuielile de spitalizare. Sentinţa, dată în primele zile ale acestui an, a fost atacată de Marian Condur, următorul termen stabilit de Curtea de Apel fiind pe 18 martie.