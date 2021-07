O bilă albă şi una neagră pentru marea speranţă a micii politichii de Bahlui

Aşadar, a’ neagră mai întâi, că aşa se face când e prea cald afară. Iată ce povesteşte despre el chiar fostul lui camarad de arme în ale susţinerii pentru A8, activistul ieşean Cătălin Urtoi: «Hai să vă povestesc şi o atitudine de proaspăt membru USR, la domnul Secretar de Stat. Azi dimineaţă am ajuns cu trenul de noapte în Bucureşti la ora 6.00. Am mai stat prin Gara de Nord, iar la ora 8.30 am intrat pe poarta Ministerului. La poartă s-a apropiat de mine paznicul şi m-a salutat spunând ca-şi aduce aminte de mine şi că pot să trec. În acelaşi timp ieşea pe poarta ministerului într-un Duster domnul Covăsnianu, care e drept că m-a salutat cu mâna din mersul maşinii. Personal m-aş fi aşteptat să oprească maşina şi să deschidă geamul. Aş fi aşteptat un altfel de salut din partea unui moldovean ajuns pe cai mari. Am avut aşteptări prea mari...»

Hm, cam cârcotaş oare dom’ Urtoi, sau ceilalţi? În fine, iaca şi a’ albă, dar la pulsuleţul următor!

Un scenariu interesant. Dar oare ştie şi ştim noi cine?

Dragi alegători de la oraşe şi sate, voi ştiţi ce se mai vorbeşte prin anumite cotloane useriste despre tânăra speranţă aleasă pe bune din zona apolitică Adrian Covăsnianu? Că, de-un par egzamplu, menistrul Drulă, şeful ieşeanului de mai sus, va avea cel mai probabil o funcţie foarte importantă din toamnă, după cununia cu acte dintre USR şi PLUS şi fiinţarea într-o nouă formaţiune.

Unii zic că ar putea fi chiar lider maximo acolo. Iar în acest context, zice-se că şi amicul lui de la Iaşi, amici, ohohoo, încă de pe vremea când acţionau amândoi în Oengeuri de profil, unul la Iaşi şi altul la Timişoara, dacă nu ştiaţi, are un viitor politic luminos în faţă. Deh, fie primit, poate o fi venit vremea tinerilor şi noi nu ştim. Dar, altceva voiam noi să ştim: oare madam Ştiţi Voi Care ştie?

PS: Apropo de ceea ce se mai întâmplă pe la USR, zice-se că un plan de aici ar suna cam aşa: Drulă să devină lider al viitorului partid rezultat din fuziune, totul pentru a fi pregătit în vederea viitoarei candidaturi la prezidenţiale. Păi, voi credeţi că războiul lui Drulă cu Rădoi, sau cu liberalii ăla corupţi de la Constanţa, chiar au apărut din senin?

