O biserică din Anglia apelează la wrestling pentru a atrage credincioşi

Aceasta este Wrestling Church, care aduce sânge, sudoare şi lacrimi – mai ales sudoare – la biserica anglicană St. Peter din oraşul Shipley din nordul Angliei. Este creaţia lui Gareth Thompson, un bărbat în vârstă de 37 de ani, care spune că a fost salvat de luptele profesioniste şi de Isus – şi doreşte ca şi alţii să aibă aceeaşi experienţă.

Thompson spune că personajele extravagante şi bătăliile de moralitate cu scenarii ale luptelor profesioniste se potrivesc în mod natural cu un mesaj creştin.

„Dacă ne rezumăm la elementele de bază, este binele împotriva răului”, a spus el. „Când am devenit creştin, am început să văd lumea wrestlingului printr-o perspectivă creştină. Am început să văd David şi Goliat. Am început să-i văd pe Cain şi Abel. Am început să văd cum lui Esau i se fură moştenirea. Şi mi-am zis: „Am putea spune poveştile astea””.