O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap. Miza e de 30 milioane lei, iar miezul este instruirea a 3.600 profesori

O licitație a Primăriei Iași ridică mari semne de întrebare cu privire la modul în care astfel de proceduri sunt analizate de către comisiile constituite la nivelul municipalității.

Miza licitației este un contract cu o valoare de 30 milioane lei. Contractul presupune livrarea și punerea în funcțiune a mai multor echipamente IT (table interactive, sisteme All in one, laptop-uri, sisteme de sunet, multifuncționale, camere web, scannere portabile și altele) în grădinițe, școli și licee cu bani PNRR. Beneficiarii direcți: 50.000 de elevi și 3.600 de cadre didactice.

Municipalitatea a stabilit în două rânduri același câștigător, iar a doua atribuire a venit în contextul unei decizii din instanță care nu anticipa un astfel de rezultat. Al treilea raport a schimbat câștigătorul, iar Primăria a confirmat practic ceea ce a fost contestat încă de la bun început. Procedura a trecut de toate reprizele de prelungiri, iar, zilele trecute, a fost depusă o nouă contestație care ar putea duce la anularea „meciului”.

Licitația durează de 18 luni pentru un contract de 9 luni

Licitația este în desfășurare de peste 18 luni, în condițiile în care durata de execuție a contractului este de 9 luni. Astfel, dacă nu ar fi fost nereguli, cele peste 70 de unități de învățământ incluse în proiect trebuiau deja să beneficieze de echipamentele IT.

Procedura a fost lansată în martie 2024, trei oferte fiind primite două luni mai târziu: Eurodidactica, Quartz Matrix și asocierea Mida Soft Business-Aliant Business Solutions. În august 2024, municipalitatea a efectuat o primă atribuire, în favoarea Mida Soft, dar rezultatul a fost contestat.

Quartz Matrix a solicitat anularea raportului de atribuie: contestatarul, clasat pe locul al treilea, a susținut că celelalte două oferte depuse ar fi trebuit respinse întrucât nu au fost conforme.

Așa cum a aratăt și Quartz Matrix, contractul este unul complex care implică activități de livrare, transport, instalare, configurare și integrare, testarea funcționării, efectuarea setărilor precum și instruirea personalului beneficiarului final. În jurul acestei ultime componente enumerate a proiectului se desfășoară, în principal, disputa.

Contestatarul a susținut, printre altele, că ceilalți doi ofertanți nu au făcut dovada că dețin personal autorizat pentru instruirea cadrelor didactice, subliniind că o astfel de instruire nu poate fi făcută de către persoanele care vor monta sistemele.

Primăria semnează contractul de furnizare, apoi îl reziliază

Sesizarea a fost însă respinsă de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), iar litigiul s-a mutat la Curtea de Apel. Printr-o decizie pronunțată în decembrie 2024, judecătorii au dat câștig de cauză firmei Quartz Matrix.

„Dispune anularea raportului procedurii (…) în ceea ce privește evaluarea ofertelor clasate pe locul 1 și locul 2 precum și a comunicărilor acestui rezultat și a proceselor verbale de evaluare a punctajelor”, se arată în decizia Curții de Apel.

Hotărârea judecătorilor a fost pronunțată la două săptămâni după ce Primăria Iași a semnat contractul de furnizare cu câștigătorul desemnat al licitației – legea permite încheierea contractului în condițiile în care a existat o contestație respinsă la CNSC. Contractul a fost ulterior reziliat, iar, în aprilie 2024, prin intermediul unui nou raport, Primăria Iași a atribuit contractul din nou către asocierea condusă de Mida Soft.

O nouă contestație, CNSC își infirmă propria decizie

Quartz Matrix a contestat din nou raportul: firma a susținut în sesizare că municipalitatea a reevaluat ofertele fără să țină cont de decizia judecătorilor din decembrie 2024. „Autoritatea contractantă a trunchiat conținutul hotărârii, a interpretat cu rea credință constatările din considerentele deciziei ca fiind măsuri de remediere dispuse de aceasta, a extras nepermis și nelegal motive pe baza cărora să poată simula o nouă eveluare spre a legitima acordarea contractului tot asocierii”, a susținut Quartz Matrix.

În punctul de vedere trimis către CNSC la noua contestație, Primăria Iași a invocat faptul că reevaluarea a respectat decizia instanței și a catalogat interpretarea contestatarului drept „eronată”.

„Anularea raportului implică obligația autorității contractante de a relua evaluarea, ceea ce s-a realizat prin emiterea cererilor de clarificări și reevaluarea ofertelor”, a fost unul dintre argumentele Primăriei.

În ceea ce privește respectarea considerentelor instanței, municipalitatea a precizat că reevaluarea a abordat cele trei aspecte criticate de judecători (instruirea cadrelor didactice, consumul display-ului și aplicația de management la distanță), iar cererile de clarificări au fost formulate, conform Primăriei, „pentru a răspunde constatărilor instanței”. De asemenea, municipalitatea a invocat că celelalte critici ale contestatarului sunt „neîntemeiate” aducând o serie întreagă de justificări care să ateste confirmitatea ofertei declarate (din nou) câștigătoare.

În final, CNSC a decis, de această dată, în favoarea firmei Quartz Matrix.

„Dispune anularea raportului procedurii nr. 49127/17.04.2025 și a comunicărilor subsecvente acestuia, privind oferta Mida Soft Business. Dispune continuarea procedurii prin punerea în aplicare a deciziei civile nr. 723/17.12.2024, pronunțată de Curtea de Apel Iași”, se precizează în decizia CNSC care a fost pronunțată în august 2025.

Municipalitatea s-a conformat și, în final, pe 5 septembrie, a atribuit contractul către Quartz Matrix.

Câștigătorul inițial depune și el contestație

Noul raport de atribuire a fost contestat de câștigătorul inițial, asocierea condusă de Mida Soft. La mijloc, același argument: faptul că noul câștigător nu ar fi făcut dovada faptului că îndeplinește condițiile minimale prevăzute de documentația de atribuire cu privire la instruirea cadrelor didactice. Suplimentar, contestatarul ridică și unele probleme de ordin tehnic.

„Având în vedere că niciuna dintre ofertele depuse nu îndeplinește condițiile minimale ale caietului de sarcini, în mod evident autoritatea contractantă trebuia să dispună anularea procedurii, nicidecum să accepte o ofertă neconformă respectiv oferta Quartz Matrix”, a susținut Mida Soft în sesizarea trimisă la CNSC.

O nouă decizie a CNSC este așteptată pe parcursul lunii octombrie. Dacă va fi respinsă, atunci Primăria va putea semna contractul cu Quartz Matrix. În caz contract, procedura ar putea fi anulată și reluată de la zero.

Publicitate și alte recomandări video