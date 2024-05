O companie IT din Iași, achiziționată de liderul francez din tehnologia turismului, Travelsoft. Va face aici un important hub

Odată cu cumpărarea tuturor activelor firmei ieșene, Travelsoft și-a mai adăugat în portofoliu alte două companii (TravelgateX – Spania și ATCORE – UK), devenind lider global în industria software dedicată turismului, a anunțat Christian Sabbagh, CEO și fondator al Travelsoft.

„Am luat o dimensiune cu totul nouă”

Anunțul privind achiziția de către Travelsoft a celor trei companii a fost făcut întâi la Paris, pe 23 mai, printr-un comunicat de presă, și apoi printr-un mesaj pe contul de LinkedIn al fondatorului Christian Sabbagh:

“Dragi prieteni și parteneri,

Sunt încântat să vă anunț că Travelsoft a luat o dimensiune cu totul nouă prin achiziționarea simultană a trei mari companii:

TravelgateX: tehnologia de vârf la nivel mondial pe piața conectivității hoteliere B2B, cu peste 1.000 de parteneri și 50.000 de rezervări zilnice.

Grupul ATCORE: o companie globală de tehnologie turistică, ale cărei platforme alimentează peste 23 de milioane de vacanțe și peste 20 de miliarde de lire sterline în rezervări pe an, cu o reputație de neegalat pentru inovație și parteneriat construit în peste 35 de ani de istorie.

Travel Connection Technology: un lider de lungă durată în domeniul tehnologiei de călătorie din Europa de Est, oferind soluții software care acoperă un spectru larg de servicii, inclusiv produsul all-in-one Traviola”.

Compania Travel Connections SRL (TCT) a fost înființată la Iași în 2013 de nemțeanul Alexandru Elisei, absolvent al Facultății de Automatizări și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice Iași. Alex Elisei subliniază că managementul companiei va rămâne neschimbat după achiziția TCT de către Travelsoft și că politica de păstrare a antreprenorialului local va continua: „Grupul Travelsoft a achiziţionat compania, dar managementul rămâne același, ne păstrăm politica companiei, păstrăm antreprenoriatul local”. Aceasta înseamnă că, deși va beneficia de resursele și expertiza extinsă a Travelsoft, Travel Connection Technology își va păstra identitatea și metodele de operare locale.

Ce oferă clienților firma ieșeană

TCT oferă o gamă largă de soluții software pentru diverse aspecte ale industriei călătoriilor. De exemplu, Traviola B2B este un sistem de rezervare multifuncțional, flexibil și scalabil, care permite companiilor moderne de turism să agrege conținut din diverse surse și să îl distribuie prin canalele de vânzare dorite. Un alt produs al companiei ieșene este Traviola B2C, un software complet pentru agenţii de vânzări, care poate deservi reţele de sute de agenţii sau companii de travel management.

Pe lângă acestea, TCT a dezvoltat câteva instrumente utile jucătorilor din industria turismului:

Mid- și Back-Office (care ajută la gestionarea rezervărilor, logica de afaceri, facturile clienților și furnizorilor, plățile și decontările),

Modulul Business Intelligence și Raportare (un instrument care permite luarea deciziilor de afaceri pentru creștere, prin măsurarea și compararea performanței furnizorului și a operatorilor) și

Extranet (un sistem dedicat gestionării contractelor directe cu furnizorii de servicii turistice, cum ar fi cazarea, zborurile, autobuzele, transferurile, tururile și activitățile, taxele de intrare, vizele, asigurările, restaurantele și ghizii, permițând profesioniștilor din turism să comercializeze produsele individual sau să construiască pachete, grupând mai multe servicii într-o singură ofertă).

În 2023, cifra de afaceri a Travel Connections SRL a crescut cu 108% față de anul anterior, ajungând la 3,2 milioane de lei, în timp ce profitul a crescut cu 614%, până la 1,4 milioane de lei. Compania cu cinci angajați operează pe piața activităților de realizare a software-ului la comandă – piață condusă la Iași, după cifra de afaceri, de gigantul Amazon Development Center România.

Cum au ajuns în atenția francezilor

Cum a ajuns o companie mică din Iași să fie remarcată și dorită de liderul francez din tehnologia turismului? „Piața de turism este foarte largă, dar nu sunt atât de multe companii de tehnologie care să deservească companiile de turism. Noi suntem în piață de mult timp, deservim diverși clienţi, printre care și unii comuni cu cei ai Travelsoft. În plus, ne-am întâlnit cu ei la unele evenimente. Travelsoft produce un software care se numește Orchestra, un soft pentru tur-operatori care e numărul 1 în Franța de mulți ani. Dar, în grup, Travelsoft are acum mai multe companii și fiecare deservește o anumită nișă. Produsul nostru, Traviola, are mai multe componente, de gestionare, de raportare etc, care poate deservi mai multe arii din industria de turism, așa că eram interesanți pentru Travelsoft”, a declarat pentru Ziarul de Iași Alexandru Elisei, CEO Travel Connection Technology. Pe pagina de internet a companiei franceze, Elisei e deja prezentat ca un membru important al echipei.

Christian Sabbagh, fondator și CEO al Travelsoft, a declarat: „Travelsoft a luat o dimensiune cu totul nouă prin achiziționarea simultană a trei mari companii: TravelgateX, ATCORE și Travel Connection Technology”, și a subliniat că aceste achiziții reprezintă un „salt cuantic” către obiectivul companiei de a deveni lider global în software-ul SaaS pentru industria călătoriilor.

SaaS = “Software as a service”, cunoscut sub numele de software la cerere, software bazat pe web, software găzduit. SaaS permite utilizatorilor să se conecteze și să utilizeze aplicații bazate pe cloud prin internet. Utilizatorii plătesc o taxă pentru utilizarea software-ului. Furnizorul de servicii cloud dezvoltă și întreține software-ul pentru aplicații cloud, oferă actualizări și pune software-ul la dispoziția clienților săi. SaaS este găzduit și rulează în cloud. Datele utilizatorilor sunt păstrate în centrul de date al furnizorului.

„Iașul e atractiv datorită universităților”

Interesul Travelsoft pentru Iași este însă mai mare decât achiziția companiei ieșene și va aduce oportunități importante pentru Iași, mai spune Alexandru Elisei: “Travelsoft intenționează să deschidă un hub de tehnologie pentru turism la Iași, iar acest lucru se va întâmpla probabil de la 1 ianuarie, anul viitor. Iașul e atractiv nu doar pentru că forța de muncă e mai ieftină decât la Paris, ci și datorită universităților de aici și a nivelului bun de pregătire a absolvenților acestora. Este nevoie de IT-iști, eu nu cred în știrile acelea care anunță concedieri masive. Apar oportunități și este nevoie de oameni”.

Prin urmare, achiziția Travel Connection Technology de către Travelsoft nu doar că solidifică poziția ambelor companii în industria globală a turismului, dar deschide și noi căi pentru inovație și expansiune în regiunea Europei de Est. Cu această integrare, atât Travelsoft, cât și Travel Connection Technology se poziționează mai bine pentru a oferi soluții tehnologice avansate și a răspunde nevoilor complexe ale pieței de turism modern.

