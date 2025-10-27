O cursă de taxi de coșmar: clientul a cerut să fie dus în Botoșani, când a ajuns nu a mai recunoscut orașul și a vrut din nou la Iași. De nervi, șoferul l-a bătut și l-a și furat

Un taximetrist a fost trimis în judecată pentru că și-a jefuit clientul. Condamnat în primă instanță la închisoare pentru tâlhărie, el a reușit să-i convingă pe judecători în apel că fusese vorba doar de un furt. Da, îl și bătuse pe client, dar de nervi, nu pentru a-l jefui.

Cursa făcută de Bogdan Raru în seara zilei de 10 septembrie 2022 avea să se dovedească a fi una de coșmar atât pentru client, cât și pentru taximetrist. Abia coborât din avion, Florin B. s-a îndreptat către stația de taxiuri, urcând în Skoda condusă de Raru. Clientul era deja băut bine și s-a așezat pe locul din față dreapta, după ce și-a tras scaunul pe spate, pentru a dormi. A cerut să fie dus la Botoșani. Când a ajuns la destinație, Florin B. nu a recunoscut orașul. L-a acuzat pe taximetrist că l-a dus în altă parte și a cerut să fie dus înapoi la Iași.

I-a luat portofelul și cele două telefoane

Drumul de întoarcere a fost mult mai puțin liniștit. Florin B. s-a trezit pe traseu, pentru a mai bea câte o dușcă. Agitat de alcool, a lovit cu picioarele în aparatul de taxat și în parbriz, reușind să-l crape. Tensiunea din taxi creștea tot mai mult, mai ales că prima cursă, până la Botoșani, încă nu fusese plătită. Gândindu-se că nu va vedea până la urmă niciun ban de la clientul recalcitrant, Raru a decis să ia situația în propriile mâini. Clientul era un tip masiv, mult mai bine legat decât taximetristul, așa că Raru a apelat la ajutoare.

Ajuns în Iași, a parcat în apropierea rampei CFR, sub pasajul „Octav Băncilă”. Locul ales avea să reprezinte ulterior baza acuzației procurorilor că intenționa să-și tâlhărească clientul. Raru și-a sunat un prieten care locuia în apropiere. A fumat o țigară în așteptarea acestuia. Când acesta a venit, l-a pus în temă cu cele întâmplate. Apoi, Raru a încercat să-l trezească pe Florin B. Nu a reușit, așa că l-a tras din mașină, ajutat de prietenul său, care l-a sprijinit pe client de mașină. Deja cu nervii întinși la maxim, Raru l-a lovit pe Florin B. cu pumnul. Prietenul taximeristului simțea că situația începe să îl depășească. L-a apucat pe Raru de braț, cerându-i să se liniștească, iar apoi a plecat. Nemaifiind susținut de nimeni, Florin B. a alunecat lângă mașină, în fund. Raru a mai rămas cu el timp de 6 minute, cele întâmplate neputând fi clarificate de anchetatori. Aceștia au presupus că Raru a continuat să-și lovească clientul, i-a luat cele două telefoane mobile și portofelul în care avea 260 de euro și a plecat.

„I-am dat doi dupaci după cap”

Cert este că Florin B. a rămas pe loc încă o oră, în stare de inconștiență. Când și-a revenit, stătea pe o bancă, desculț, iar lângă el se afla un trecător, rămas neidentificat. Acesta a oprit o mașină și, ajutat de taximetrist, l-a urcat pe Florin B. în ea. Întrebat unde vrea să meargă, acesta a răspuns că în centru la Botoșani. Văzând că nu are cu cine se înțelege, taximetristul i-a cerut să coboare. Florin B. a reușit să oprească alt taxi, cerând să fie dus la Botoșani. Văzându-l însă plin de sânge pe față și murdar, taximetristul a decis să-l transporte la sediul Poliției municipale. Bărbatul suferise câteva fracturi ale oaselor feței.

Raru a fost identificat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele video stradale. A fost trimis în judecată pentru tâlhărie calificată, faptă pedepsită de Codul Penal cu închisoarea pe un termen cuprins între 3 și 10 ani. În conversațiile telefonice interceptate, Raru recunoscuse față de cunoscuți că își agresase clientul, minimizând însă gradul de violență aplicat: „i-am dat doi dupaci după cap”, „i-am dat doar un șut în c…, atâta tot”. Magistrații Judecătoriei nu au fost convinși că asta fusese tot. Oricum, legea nu prevede un nivel anumit al violenței pentru ca fapta să fie încadrată ca tâlhărie. Singura condiție este ca furtul să fi fost însoțit de violență sau amenințări. Raru a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare, executarea pedepsei urmând să se facă în regim de detenție.

Ce a invocat apărarea

Sentința a fost contestată de Raru, care a solicitat achitarea. Apărătorul său a susținut că, în halul de beție în care se afla Florin B., taximetristul nu ar fi avut nevoie să-l bată pentru a-i lua telefoanele și portofelul. Florin B. pur și simplu nu se putea apăra. Nu putea fi deci vorba de tâlhărie, ci de furt, însoțit de lovire sau alte violențe. Raru își bătuse clientul ca răzbunare, pentru că îi spărsese parbrizul. „Spargerea” infracțiunii în două era esențială în logica avocatului. Furtul calificat se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare, iar lovirea, cu cel mult 3 ani de detenție. Pedeapsa maximă ar fi ajuns astfel la 6 ani, nu la 10 ani de închisoare, precum în cazul tâlhăriei. Scopul apărării era să obțină o pedeapsă de maxim 3 ani de închisoare, nivel la care se poate dispune suspendarea executării. Faptul că taximetristul avea un copil mic în întreținere putea fi un argument pentru a apela la clemența judecătorilor.

Ce pedeapsă i-au aplicat judecătorii

Magistrații Curții de Apel s-au lăsat convinși. Nu putea fi vorba de o achitare, dar de o reîncadrare a faptelor și o regândire a pedepsei, da. Judecătorii au apreciat că atacarea clientului nu fusese planificată, în scop de jaf. „Curtea nu poate împărtăși varianta acuzării, îmbrățișată și de prima instanță, că inculpatul ar fi ales respectivul loc pentru că ar fi avut intenția de a tâlhări victima sau de a exercita orice alt gen de acțiuni violente. În primul rând, zona în speță era în imediata apropiere a domiciliului martorului, oprirea inculpatului având cel puțin această justificare logică. Pe de altă parte, faptul că în proximitate se aflau locuri libere de parcare, ce erau luminate și pe care inculpatul nu le-a ales, nu înseamnă, în mod neapărat, existența prealabilă a unei rezoluții infracționale din partea inculpatului, fiind vorba doar de o simplă presupunere”, au precizat judecătorii.

Aceștia au fost de acord cu apărarea, în sensul că lovirea lui Florin B. și jefuirea sa fuseseră două acțiuni distincte, nu interdependente și au acceptat schimbarea încadrării juridice a faptelor. Urmarea a fost lăsarea lui Raru în libertate. Răspunderea penală pentru lovire sau alte violențe se prescrisese. Pentru furt, Raru a fost condamnat la doi ani de închisoare, magistrații Curții de Apel dispunând suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Decizia Curții de Apel este definitivă.

