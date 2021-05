O cursă Luton -Suceava în percol deoarece un pilot și-a uitat căștile acasă și nu putea comunica cu turnul de pe aeroport

Un incident aviatic care se putea incheia cu o tragedie a avut loc in 24 ianuarie 2021 pe Aeroportul “Stefan cel Mare” din Suceava. Un avion de mici dimensiuni a intrat pe pista aeroportului cu putin inainte ca o aeronava Wizz Air cu sute de calatori la bord sa aterizeze. Pilotul care a intrat cu avionul pe pista are 64 de ani si 1.400 de ore de zbor. La momentul intrarii avionului de mici dimensiuni pe pista, aeronava Wizz se afla la o altitudine de aproximativ 900 de metri, mai avea circa 1 minut pana la aterizare si efectua cursa Londra Luton – Suceava

Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) a finalizat raportul preliminar care descrie modul cum s-au derulat lucrurile, raport publicat de Ziare.com.

Pilotul avionului de tip FK9 ELA, identificat YR-5308, si-a uitat castile in masina cu care a venit la aeroport si, astfel, nu a putut sa comunice cu turnul de control al aeroportului. Aterizarea aeronavei Wizz a fost anulata si reluata dupa circa 20 de minute. Pilotul care a intrat cu avionul pe pista are 64 de ani si 1.400 de ore de zbor. La momentul intrarii avionului de mici dimensiuni pe pista, aeronava Wizz se afla la o altitudine de aproximativ 900 de metri, mai avea circa 1 minut pana la aterizare si efectua cursa Londra Luton – Suceava.

Cele mai importante precizari din raportul AIAS:

AIAS a reconstituit istoricul acestui eveniment considerat “grav” pe baza declaratiilor celor implicati.

Astfel, in data de 24 ianuarie 2021, pilotul aeronavei identificata YR-5308, insotit de un pasager s-au prezentat la Aeroportul International “Stefan cel Mare” Suceava, unde se afla parcata aeronava, in vederea efectuarii unor reparatii si alimentarii cu combustibil, cu scopul ulterior de a efectua un zbor pe ruta Aeroport International “Stefan cel Mare” Suceava – Aerodromul Dumbrava/Piatra Neamt.

Deoarece personalul responsabil cu securitatea cat si dispecerul de sol erau ocupati in acel moment cu pregatirea deservirii cursei WIZZ AIR (WUK99WL) ce urma sa aterizeze, pilotului nu i-a fost acordat accesul la platforma cu masina. A fost indrumat sa efectueze controlul de securitate pentru acces la aeronava fara masina. In aceasta situatie, masina a fost parcata in zona hangarului Bucovina Fly Club. Pilotul, impreuna cu pasagerul au efectuat controlul de securitate si s-au deplasat pe jos catre aeronava, fiind insotiti de catre dispecerul de sol.

