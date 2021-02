O Dacie s-a vandut mai bine decat noul Golf 8 in Europa

Aceasta a reusit sa depaseasca inclusiv masini precum Peugeot 2008, Volkswagen T-Roc sau Skoda Octavia.

Prezentata publicului larg in prima parte a toamnei lui 2020, alaturi de generatia cu numarul trei a gamelor Logan si Sandero Stepway, noua Dacie Sandero este, in prezent, una dintre cele mai apreciate masini ale Europei. Fara nicio exagerare.

Ba dimpotriva: o demonstreaza inclusiv premiile obtinute, saptamanile acestea, in Franta si chiar Marea Britanie, unde jurnalistii unor publicatii foarte cunoscute si respectate i-au acordat distinctia Car of the Year.

