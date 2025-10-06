O decizie stranie a judecătorilor ieșeni: hoț violent lăsat liber pe motiv că oricum nu s-a prezentat la proces și nu a putut fi găsit

Judecătorii au preferat să lase liber un hoț agresiv decât să-l condamne. Motivul invocat a fost faptul că oricum inculpatul nu s-a prezentat la proces și nu a putut fi găsit.

Ciudata soluție a Judecătoriei a fost contestată de procurori, aceștia așteptând o condamnare în fața Curții de Apel.

A lovit un polițist fără niciun motiv

Cezar Iosob a fost trimis în judecată pentru lovire și două fapte de furt, fapte comise în 2020, respectiv 2021. În după-amiaza zilei de 12 martie 2020, Iosob se afla într-un tramvai de pe traseul 1, oprit în stația Dispecer din Tătărași. Aici, l-a lovit cu pumnul în ceafă pe Marius F., un polițist aflat în drum spre locul de muncă. Fapta a fost comisă fără vreun motiv, polițistul neprovocându-l în niciun fel. Agresorul a fost imobilizat și condus la sediul Secției 4 Poliție.

Cele două furturi au fost comise în aceeași zi, pe 6 septembrie. La ora 15.00, Iosob a intrat în casa scării unui bloc de pe strada Ion Creangă. A văzut acolo o bicicletă MTB neasigurată. Nu i-a trebuit mult timp să o fure și să plece cu ea. S-a întors la ora 19.00, pentru că mai văzuse o bicicletă, BMC, de asemenea neasigurată. A furat-o și pe aceasta. A vândut cele două vehicule, în valoare totală de 1.300 de lei, contra sumei de 250 de lei unei persoane rămasă necunoscută.

Dosar suspendat din cauza protestului magistraților

Cele două dosare întocmite pe numele lui Iosob au fost înaintate instanței în 2022. Ele au fost reunite, întrucât era vorba de același autor. Dacă însă Iosob fusese audiat de anchetatori, ca suspect și inculpat, el nu a mai putut fi găsit pentru a răspunde în fața instanței. Timpul s-a scurs, iar după numeroase amânări, magistrații Judecătoriei au dispus încetarea procesului penal pentru lovire și alte violențe, motivat de împlinirea termenului de prescripție. Cu privire la furturi, judecătorii au remarcat că valoarea celor două biciclete furate era una redusă, iar furturile fuseseră comise fără violență și fără a apela la vreun scenariu elaborat.

Inculpatul avusese discernământ, dar expertiza medico-legală relevase o stare psihică fragilă, care i-ar fi putut influența comportamentul. În plus, o pedeapsă cu suspendare ar fi fost inaplicabilă, în condițiile în care inculpatul nu putea fi găsit. El nu ar fi putut fi chemat la întâlnirile cu consilierul de probațiune.

Judecătorii au preferat ca pentru cele două furturi să renunțe la aplicarea unei pedepse, dictând doar un avertisment. Decizia Judecătoriei este supusă analizei instanței de control judiciar. La primul termen de judecată, desfășurat ieri, judecătorii Curții de Apel au dispus suspendarea dosarului, motivată de protestul în desfășurare al magistraților.

