O echipă de cercetători a cerut miercuri guvernelor să amâne administrarea celei de-a doua doze de vaccin anti-COVID19 dezvoltat de Pfizer, despre care ei afirmă că are o eficacitate de 92,6% după prima doză, relatează joi Reuters.

Cercetătorii canadieni Danuta Skowronski şi Gaston De Serres au declarat că descoperirile lor derivă din documentele Pfizer transmise Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA.

Aceste constatări au fost, de asemenea, similare cu eficacitatea de 92,1% a primei doze raportate pentru vaccinul Moderna, au afirmat Skowronski şi De Serres în scrisoarea lor publicată în The New England Journal of Medicine.

Ei au avertizat că ar putea exista o incertitudine cu privire la durata protecţiei oferite de o singură doză, însă au spus că administrarea celei de-a doua doze la o lună după prima a oferit "puţine beneficii pe termen scurt".

"Având în vedere deficitul actual de vaccinuri, amânarea administrării celei de-a doua doze este o chestiune de securitate naţională care, dacă este ignorată, va conduce cu siguranţă la mii de spitalizări şi decese asociate COVID-19 în această iarnă în Statele Unite", au avertizat autorii.

În răspunsul său, Pfizer a declarat că schemele de vaccinare alternative nu au fost încă evaluate şi că decizia de a face acest lucru revine autorităţilor sanitare.

"Pfizer consideră că este esenţial ca autorităţile sanitare să monitorizeze schemele de vaccinare alternative pentru a se asigura că vaccinurile asigură maximum de protecţie posibilă", a afirmat compania. AGERPRES