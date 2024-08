O elevă de 14 ani din Iași a fost admisă la celebra Accademia Scala din Milano. Are însă nevoie de ajutorul nostru

În timp ce noua stea a sportului românesc spune că se deosebește de colegii de generație doar pentru că înoată mai repede, Karina Bărăgău iese din tipare ca urmare a uriașului potențial pe care-l are la balet. Potențial remarcat de prestigioasa Accademia Teatro alla Scala din Milano, care, recent, a admis-o pe fata de 14 ani la cursurile de patru ani care vor începe în toamnă.

Prețul succesului: muncă, lacrimi, durere

Povestea Karinei a început ca urmare a faptului că în copilărie era foarte băiețoasă, încercând să-l copieze pe fratele ei mai mare. Pentru a-i mai tempera năzdrăvăniile și a-i consuma energia, părinții au dus-o la cursuri de balet. Treptat, ceea ce a început ca o joacă s-a transformat într-o pasiune uriașă, astfel că la 10 ani Karina a spus ferm familiei: „Eu vreau să mă fac balerină!”

„Indiferent de vârstă, am respectat mereu alegerile Karinei și am încurajat-o să-și urmeze visurile. Și atunci i-am respectat decizia, deși, sincer, credeam că va renunța când va vedea căt de multă muncă este în spatele acestei minunate arte. Ceea ce am crezut noi s-a confirmat doar pe jumătate. Într-adevăr, a fost o muncă enormă, ba, mai mult, lacrimi, durere. La ce ne-am înșelat a fost că toate astea nu au făcut-o să renunțe, un rol capital în ascensiunea ei avându-l doamna profesor Mădălina Corduneanu, de la Școala Prime Agency, mentorul ei în balet. Mai mult, Karina a reușit să mențină la nivel înalt și activitatea școlară, fiind prima în clasă în fiecare an” povestește mama Karinei, Luminița.

Burse oferite de English National Balet, Royal Ballet Scholl Londra

Una dintre cumpenele mari ale carierei micuței balerine a fost generată de pandemia de COVID-19, care a închis sălile de sport, însă profesoara Karinei a găsit soluții pentru ca aripile copilei cu idealuri înalte să nu se frângă.

Răsplata orelor de sudoare a început să vină odată cu rezultatele obținute la puternice concursuri naționale și internaționale. Ultimele i-au adus diferite burse, organizate de English National Balet, Royal Ballet School Londra ori European School of Ballet din Amsterdam.

După ce a obținut locul III la dans contemporan la YGP Italy, în 2023, și a câștigat marele trofeu la „Les Hivernales de la Danse“ Liege, Karina Bărăgău a participat în acest an la audițiile de la Accademia Scala din Milano, reușind să se numere printre cele patru candidate acceptate din cele 75 de balerine din întreaga lume care au participat la concurs.

Faptul că la doar 14 ani va pleca de lângă părinți, familie, prieteni, va lua viața în piept și se va duela cu cele mai bune balerine din lume nu o sperie pe Karina. Care crede cu putere că va deveni o nouă Iana Salenko și va duce numele Iașului pe cele mai mari scene ale lumii.

Puteți să o ajutați pe Karina!

La ora actuală, un singur impediment poate să apară în drumul spre stele al Karinei, obstacolul fiind latura materială. Până la admiterea la Accademia Teatro alla Scala din Milano, părinții au reușit să o susțină financiar, însă orizonturile sunt acum mai întunecate pe linia amintită. Cum cheltuielile lunare se întrevăd a depăși 2 000 de euro, familia este îngrijorată că nu va putea să susțină pe termen lung prezența puștoaicei la prestigioasa academie milaneză. Tocmai de aceea, au repus pe tapet o platformă, lansată în urmă cu ceva timp, în momente în care participarea Karinei la diferite concursuri internaționale era sub semnul întrebării din motive materiale. Pe această platformă, https://gogetfunding.com/sustain-karinas-dream/, ieșenii pot dona și susține visul unui copil care poate duce steagul Iașului sus. Sus de tot!

