MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

O etapă fărâmițată zdravăn, care se joacă în cinci zile! Dinamo se confruntă cu Steaua, Politehnica închide runda marți, în Copou

De Ovidiu MINEA
vineri, 15 august 2025, 03:00
1 MIN
O etapă fărâmițată zdravăn, care se joacă în cinci zile! Dinamo se confruntă cu Steaua, Politehnica închide runda marți, în Copou

Etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal va fi extrem de fărâmițată, partidele derulându-se pe parcursul a cinci zile! Runda amintită începe astăzi, de la ora 11:00, când va avea startul meciul FC Bihor Oradea – CSC Dumbrăvița.

Sâmbătă sunt programate șase partide, cinci dintre ele, CSM Slatina – Metalul Buzău, CS Afumați – FC Voluntari, ACSM Reșița – AFC Câmpulung Muscel, ASA Târgu Mureș – Olimpia Satu Mare, Chindia Târgoviște – CSC Șelimbăr, de la ora 11:00. A șasea dispută a zilei de mâine, CS Dinamo București – Steaua București, va începe la ora 18:30.

Duminică, de la ora 11:00, au loc alte două meciuri: CS Tunari – FC Bacău și Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamț.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Cele două echipe retrogradate în vară din Liga I, Sepsi Sfântu Gheorghe și Politehnica Iași vor juca luni, respectiv marți.

În prima zi a săptămânii viitoare, de la ora 17:00, Sepsi va primi vizita hunedorenilor de la Corvinul.

Poli va închide runda pe 19 august, în Copou, când se va duela cu Gloria Bistrița. Partida va începe la ora 19:00. După două etape, clasamentul eșalonului secund arată astfel:

Etichete: ACSM Politehnica Iași, Liga a II-a

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network