O etapă fărâmițată zdravăn, care se joacă în cinci zile! Dinamo se confruntă cu Steaua, Politehnica închide runda marți, în Copou
Etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal va fi extrem de fărâmițată, partidele derulându-se pe parcursul a cinci zile! Runda amintită începe astăzi, de la ora 11:00, când va avea startul meciul FC Bihor Oradea – CSC Dumbrăvița.
Sâmbătă sunt programate șase partide, cinci dintre ele, CSM Slatina – Metalul Buzău, CS Afumați – FC Voluntari, ACSM Reșița – AFC Câmpulung Muscel, ASA Târgu Mureș – Olimpia Satu Mare, Chindia Târgoviște – CSC Șelimbăr, de la ora 11:00. A șasea dispută a zilei de mâine, CS Dinamo București – Steaua București, va începe la ora 18:30.
Duminică, de la ora 11:00, au loc alte două meciuri: CS Tunari – FC Bacău și Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamț.
Cele două echipe retrogradate în vară din Liga I, Sepsi Sfântu Gheorghe și Politehnica Iași vor juca luni, respectiv marți.
În prima zi a săptămânii viitoare, de la ora 17:00, Sepsi va primi vizita hunedorenilor de la Corvinul.
Poli va închide runda pe 19 august, în Copou, când se va duela cu Gloria Bistrița. Partida va începe la ora 19:00. După două etape, clasamentul eșalonului secund arată astfel:
