O femeie din Iran a murit în timp ce aștepta să fie executată, dar tot a fost spânzurată

Zahra Ismaili aștepta să fie spânzurată, miercurea trecută, pentru uciderea soțului ei, un agent superior din Ministerul Informațiilor, pe care îl acuzase că ar fi fost abuziv, potrivit de New York Post, care citează The Times of London.

Avocatul Omid Moradi a insistat că Ismaili a acționat în autoapărare atunci când și-a ucis soțul, pentru a se salva pe ea și pe copiii ei, arată UK Times.

Femeia a murit de inimă după ce a fost obligată să urmărească executarea prin spânzurare a 16 bărbați, potrivit unui mesaj al avocatului ei, Omid Moradi, difuzat de ziarul britanic și Iran Human Rights Monitor (HRM).”Inima lui Zahra s-a oprit și a murit înainte de a fi dusă la spânzurătoare”, ar fi scris Moradi, spunând că, oficial, cauza decesului a fost un ”stop cardiac”.

”I-au spânzurat trupul neînsuflețit, iar mama soțului ei, Fatemeh Asal-Mahi, a lovit personal scaunul de sub picioare, astfel încât să poată vedea cadavrul norei sale pe spânzurătoare chiar și câteva secunde”, a scris el într-un mesaj, care, ulterior, a fost șters, conform presei locale.

Cadavrul a fost spânzurat în zori la închisoarea Rajai Shahr, o închisoare dură din Karaj, o suburbie a capitalei Teheran.

Republica Islamică a pus în aplicare multe pedepse cu moartea în ultimele săptămâni, dar executarea într-o singură zi a 17 persoane este extremă chiar și conform standardelor Iranului, menționează ziarul britanic.

Ismaili este doar una dintre cele trei femei care au fost ucise săptămâna trecută. Până acum, 114 femei au fost executate sub mandatul președintelui iranian Hassan Rouhani, care a început în 2013, potrivit HRM Iran.

